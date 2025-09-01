Se quiso sacar una selfie después de hacer un salto de 90 metros pero resbaló, cayó al vacío y murió

Elizaveta “Liza” Gushchina, una experimentada entusiasta de los deportes extremos de 45 años y madre de dos hijos, murió trágicamente en Rusia al resbalar y caer desde una plataforma de 88 metros de altura. El fatal accidente ocurrió después de haber completado un exitoso salto de bungee jumping y mientras intentaba tomarse una selfie para conmemorar la hazaña con su hijo Nikita, de 23 años, que fue testigo del terrible suceso.

La tragedia se desencadenó en una torre ubicada en Pavlovsk, cerca de la ciudad de San Petersburgo, en un sitio que solía ser una caldera abandonada y que ahora es utilizado para saltos extremos. Se trata de un lugar donde los amantes del deporte en el país encontraron un sitio seguro para realizar este tipo de saltos, por lo que este hecho sorprendió a todos.

Antes de su trágico final, Liza estaba muy entusiasmada, riendo y exclamando “¡Vamos!”, antes de lanzarse al vacío y gritar de alegría durante su descenso cuidado. Las imágenes la mostraban balanceándose de la cuerda elástica apenas por encima del suelo en una zona llena de árboles y lejos de la ciudad. Tras su primer salto, salió completamente ilesa, sin embargo, la fatalidad la esperaba al regresar a la plataforma.

La mujer no sobrevivió a una caída libre de 88 metros (Foto: The Sun)

Según los reportes de los medios rusos, después de su exitoso salto, Liza decidió volver a subir a la plataforma, a 88 metros del suelo, con la intención de “sacarse una selfie como recuerdo”. La tragedia ocurrió cuando se paró en la plataforma sin las cuerdas de seguridad necesarias. “Sin cuerdas de seguridad… volvió a subir, resbaló y cayó”, informaron los medios. El joven Nikita, quien había acompañado a su madre a la torre para celebrar su cumpleaños, presenció el accidente, visiblemente afectado por la pérdida. Había sido su propio hijo quien la había impulsado tomándola de los pies en el primero de los descensos.

La empresa 23block, organizadora de los saltos en el lugar, emitió un comunicado lamentando el hecho. “En circunstancias trágicas, la experimentada saltadora y madre de dos hijos, Liza, falleció”, escribieron, según consignó The Sun. El vocero de la compañía añadió que “Elizaveta Gushchina, junto con su hijo Nikita, era parte de nuestro equipo deportivo, todo el equipo está de luto por su pérdida, es una tragedia enorme para nosotros”.

El material publicitario del centro de deportes extremos describe sus servicios como “ideales para personas que no pueden imaginar su vida sin adrenalina, saltos con cuerda, vuelos, recreación activa, caída libre”, y llama a “compartir estas emociones” entre los entusiastas de este tipo de actividad.

Se inició una investigación para aclarar la situación de su muerte (Captura: The Sun)

Ante la gravedad del incidente, la fiscalía estatal de Rusia inició una investigación exhaustiva sobre la muerte de Liza. Un portavoz de la fiscalía señaló que se determinará “si los organizadores de la atracción cumplieron con la ley al prestar los servicios”, poniendo el foco en las medidas de seguridad y los protocolos implementados por 23block.

Este lamentable suceso se suma a otras tragedias en deportes extremos, como la de integrante del programa español El Hormiguero conocida como la “Mujer Adrenalina”, Marta Jiménez, que murió a los 34 años en julio de 2025 tras sufrir un accidente practicando salto base, o la de Liam Byrne, campeón británico de salto base, que se lanzó desde una montaña en los Alpes suizos.