Hasta de los peores días se puede tomar algo positivo, y aunque muchas veces esto no quita el dolor de raíz, lo alivia un poco. Este jueves, le pasó a Daniela Alonso, una usuaria de X (antes Twitter) que decidió compartir su historia, conmovió a todos y no tardó en replicarse.

La mujer utilizó su cuenta @DanielaAlonso7 para contar que su abuela había muerto y que casi se queda sin viajar al velatorio. Sin embargo, un hombre la sorprendió con un gran gesto y le cambió el día.

“Hoy falleció mi abuela. Necesitaba llegar al pueblo de mis papás y un joven compró el último boleto delante mío. Cuando le conté, a pesar de que él hacía horas que esperaba, se apiadó de mí y me lo dio. Martín Ledezma de Córdoba, si te llega esto te lo agradezco infinitamente”, escribió.

Su abuela murió y casi se queda sin viajar al velatorio, pero el gesto de un hombre le cambió el día (Foto: captura de X/@DanielaAlonso7)

Y agregó: “Ni siquiera contó el dinero que le di para cubrir el pasaje. Simplemente, me lo dio y se fue corriendo. Este país hermoso por suerte está lleno de Martines y yo me crucé uno hoy. Ojalá tenga yo la oportunidad de ser Martín para otro. Lo recordaré la próxima”.

Al leer su mensaje, los usuarios no tardaron en celebrar la actitud del hombre y algunos compartieron situaciones similares por las que pasaron. “En la estación esperando el micro volviendo de ver a mi papá agonizar, estaba llorando de tal manera que una señora me compró un agua y pañuelitos porque tenía miedo que me pasara algo. Me dio un abrazo tan de madre que me recompuso por segundos. Claudia, si lees esto, gracias”; “Mi hermana tuvo un accidente, tac de urgencia. Mi mamá no tenía la tarjeta de débito para los bonos de la obra social. Un policía que acompañó a su amigo a la guardia, escuchó y con la misma obra social que mi mamá fueron al cajero a sacarlos. Ni siquiera contaron cuánto le dio ella en efectivo” y “Cuando murió mi papá, el señor que estaba al lado mío en el micro me daba caramelitos en silencio mientras yo lloraba. Jamás se lo dije, pero me hizo bien al alma”, fueron solo algunas.

Otra gesto que conmovió a los argentinos ocurrió en abril de este año en Rosario, Santa Fe, cuando Gastón De Vito iba con su hija de 10 años en su auto y se cruzó a un señor que caminaba por el asfalto sin calzado. Al ver a la pequeña, conmovida por la situación, dio la vuelta de manzana, se bajó del vehículo y le regaló sus zapatillas.

“Le pregunté cuanto calzaba ‘41′ me respondió y le dije: ‘Mirá justo igual que yo. Así que te doy mis zapatillas’”, contó el protagonista en aquel entonces en diálogo con LA NACION. El hombre, sin salir de su sorpresa, primero no le dijo que no, pero después, con lágrimas en los ojos, le agradeció el gesto y le remarcó que “Dios lo veía todo” y que iba a “recompensarlo”.

“Se estaba poniendo un poquito triste y para sacarlo de esa situación le hice una broma: ‘Encima sos de Central, igual que yo’, porque tenía puesta la camiseta. Él ahí se la agarra y me la quiere regalar, pero le dije que no, que se quedara tranquilo”, relató De Vito.

