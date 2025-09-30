Taste Atlas compartió el ranking de las mejores salchichas del mundo y sorprendió con el lugar que ocupó el chorizo

El ranking de Taste Atlas 2025 posicionó al chorizo y a la salchicha parrillera dentro de los 10 mejores platos con salchichas del mundo. En un nuevo balance anual, los expertos que trabajan en la guía culinaria, distinguieron a estas dos recetas albicelestes por su preparación, sabor, fácil degustación y accesibilidad.

La guía culinaria internacional suele llamar la atención y causar polémica cada vez que hace referencia a un plato típico y tradicional, en especial cuando publica el listado de los mejores o favoritos por los comensales en todo el planeta. Esto sucedió con la categoría de salchichas, en las que nuevamente las dos versiones argentinas integraron el top 10.

El chorizo fue distinguido por el ranking de Taste Atlas 2025 (Fuente: Pexels)

Qué puntaje recibieron el chorizo y la salchicha parrillera

Según el listado de los 38 platos con salchichas que se registraron en todo el mundo, el chorizo a la parrilla ocupó el tercer lugar tras acumular 4,3 estrellas de puntaje sobre un total de 5. Del mismo modo se votó a la salchicha parrillera, que se ubicó en la novena posición, con 3,9 de 5.

El ranking de los 10 mejores platos con salchichas del mundo (Fuente: Instagram/@tasteatlas)

El plato que encabeza el ranking es Spetsofai, de origen griego, y en segundo, se colocó la Sheftalia, nacida en la isla de Chipre. Cabe destacar que, de los diez selectos, solo las opciones argentinas representan a América Latina. El resto se reparte entre Europa, África y Asia.

Qué hace únicos a estos platos

El chorizo a la parrilla fue uno de los más elegidos por profesionales de la gastronomía que integran el Taste Atlas, al igual que los comensales que participan de las recomendaciones. Esta versión argentina de la salchicha, que comúnmente se consume en encuentros familiares o de amigos, se destacó como un aliado fundamental del asado.

Se trata de “un embutido fresco de cerdo de vaca sazonado con pimentón, pimienta, orégano y ajo. Se remoja brevemente en agua y luego se asa hasta que el exterior se dore, pero el interior se mantiene jugoso”, describieron desde el sitio web y advirtieron: “Aun así, ​​es casi imposible de cocer demasiado gracias a su alto porcentaje de grasa. Se suele servir como aperitivo y en sándwich, dentro de un pan, bañado en salsa chimichurri”.

La salchicha parrillera también integró el ranking en el puesto 9 (Fuente: Pexels)

Acerca de la salchicha parrillera, señalaron: “La salchicha parrillera es un embutido argentino delgado, largo, fresco y enrollado, muy similar al chorizo. Solo se diferencian en la forma. Para asar a la parrilla, se suele darle forma de espiral apretada y se sujeta con palillos largos que se clavan en el centro para mantenerlo en su lugar. Se asa a fuego lento o medio y se le suele dar la vuelta hasta que queda crujiente por fuera. Se sirve con pan y salsa chimichurri”.

Cabe destacar que en 2021 Taste Atlas publicó un ranking con los mejores sándwiches del mundo y el choripán quedó en cuarto puesto. En aquella oportunidad se ubicó en la categoría “Great” -la segunda en orden de importancia- con 4.4 estrellas, el choripán se ubicó por encima del sándwich Reuben de Estados Unidos con 4.2 y del Croque Monsier francés con 4.1 de puntaje total.

Más tarde, en marzo de este año, insistieron en los valores culinarios que hacen único al embutido y en la publicación de los 100 sándwiches más ricos del mundo, el choripán volvió a integrar la lista en la posición 23.