El cuidado que hay que tener con el jugo verde para que no sea perjudicial para la salud

Los jugos verdes se volvieron muy populares por sus beneficios desintoxicantes y antiinflamatorios en el organismo, son elaborados a partir de verduras, hortalizas y especias con el fin de mejorar la digestión y bajar de peso. Sin embargo, un experto en dietas explicó que preparar mal este jugo podría ser peligroso para la salud.

El Dr. William Arias explicó que muchas personas preparan mal el jugo verde, lo que le quita sus beneficios y puede volverlo peligroso para el organismo. Para evitarlo, es necesario mezclar correctamente las verduras y hortalizas sin combinarlas en exceso, porque “este jugo puede ser su mejor amigo o peor enemigo, según como se prepare”, indicó el especialista.

El jugo verde es una importante fuente de nutrientes como las vitaminas A - C, minerales, antioxidantes y contiene altos niveles de magnesio y potasio. “Los fitoquímicos presentes en los vegetales verdes como los glucosinolatos, la clorofila y flavonoides aumentan hasta un 40 % la desintoxicación del hígado”, detalló Arias.

El batido verde ayuda a mejorar la salud digestiva (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

¿Cómo preparar correctamente el jugo verde?

Consumir sin cuidado este licuado puede traer serios problemas para los riñones. El experto recomienda combinar no más de tres tipos de vegetales para evitar la concentración de oxalatos, los cuales son los creadores directos de los cálculos renales. Recomendaciones del experto:

La combinación perfecta es apio, pepino y espinaca, pero no más de un manojo.

Con una pequeña fruta es suficiente para no afectar el azúcar ni la insulina.

No consumir alimentos ricos en calcio combinados con el jugo verde porque podría formar cálculos renales.

No tomar lácteos dos horas antes del licuado verde.

No se debe remplazar una comida con el jugo verde, este debe complementar e incluirse a la dieta.

Jugo verde de Frank Suárez

El licuado verde de Frank Suárez es uno de los más populares.

Experto reveló cómo preparar el licuado verde correctamente

Ingredientes:

Pepino.

Una col rizada.

3 tallos de apio.

Un manojo de espinaca.

un trozo de jengibre.

Un limón o lima.

Media manzana verde.

Preparación:

En una licuadora o extractor.

Lavar todos los ingredientes.

Agregar el pepino (si es él licuadora cortar en trozos).

Incluir los tallos de apio.

Luego agregar la espinaca en manojo.

Un pequeño trozo de jengibre.

Si gustan media manzana verde (es opcional).

Exprimir el jugo de limón.

Por Álvaro Richard Real Martínez