Pan de masa madre o pan normal: cuál elegir y cómo preparar la versión más nutritiva

El pan de masa madre ganó popularidad por sus beneficios nutricionales y su proceso de fermentación natural, que lo diferencia notablemente del pan común elaborado con levaduras comerciales. Este tipo de pan no solo mejora la digestibilidad, sino que también favorece una mejor absorción de minerales esenciales como hierro, zinc y calcio. Además, su fermentación lenta reduce el índice glucémico y potencia el contenido de compuestos antioxidantes.

De acuerdo al estudio ‘Exploring the Nutritional Impact of Sourdough Fermentation: Its Mechanisms and Functional Potential’ (Foods, 2024), estos efectos hacen que el pan de masa madre sea una opción más saludable y funcional en comparación con el pan convencional.

El pan de masa madre es la opción más saludable (Foto de carácter ilustrativa: Freepik)

Otra diferencia entre el pan de masa madre y el pan común radica en su preparación. Mientras que el pan tradicional suele utilizar levadura industrial para acelerar el proceso, el de masa madre se elabora mediante una fermentación lenta con cultivo natural, lo que intensifica su sabor, mejora su textura y prolonga su conservación sin necesidad de aditivos. Esta técnica artesanal permite obtener un pan con corteza crujiente, miga aireada y un perfil nutricional más equilibrado, ideal para quienes buscan una opción más saludable.

Beneficios del pan de masa madre para la salud

El pan de masa madre destaca por su perfil nutricional superior y su impacto positivo en la salud digestiva. Su fermentación natural mejora la calidad del alimento y lo convierte en una opción funcional para una dieta equilibrada.

Principales beneficios del pan de masa madre:

Mejora la digestión gracias a su fermentación lenta

gracias a su fermentación lenta Favorece la absorción de minerales como hierro y zinc

como hierro y zinc Ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre

en sangre Contiene antioxidantes naturales con efecto antiinflamatorio

con efecto antiinflamatorio Prolonga la sensación de saciedad

Tiene una mejor conservación sin aditivos químicos

El proceso de fermentación lenta en el pan de masa madre potencia su valor nutricional al mejorar la digestibilidad

Receta de pan de masa madre con alto valor nutricional

El proceso de fermentación lenta en el pan de masa madre potencia su valor nutricional al mejorar la digestibilidad y la absorción de minerales esenciales como hierro, zinc y calcio. Preparar este pan en casa con ingredientes integrales y una fermentación prolongada es una excelente forma de obtener un alimento saludable y funcional.

Ingredientes:

500 g de harina integral orgánica (trigo)

350 ml de agua filtrada

150 g de masa madre activa

10 g de sal marina sin refinar

30 g de semillas (chía, lino o girasol) para aumentar fibra y ácidos grasos

Preparación:

Mezclar la harina integral con el agua y dejar reposar 30 minutos para facilitar la hidratación de la masa.

Incorporar la masa madre activa y la sal, y amasar hasta obtener una masa homogénea y elástica.

Añadir las semillas y amasar ligeramente para distribuirlas de manera uniforme.

Dejar fermentar la masa tapada a temperatura ambiente entre 12 y 24 horas, permitiendo que la fermentación natural potencie la digestibilidad y absorción de nutrientes.

Formar el pan y colocarlo en un molde o cesta de fermentación, dejar levar 1-2 horas más hasta que duplique su tamaño.

Precalentar el horno a 230 °C con vapor para obtener una corteza crujiente y conservar mejor el pan.

Hornear durante 40-45 minutos, reduciendo la temperatura a 210 °C después de los primeros 15 minutos.

Dejar enfriar completamente antes de cortar para preservar su textura y propiedades nutricionales.

Por Maria Luisa Alvarez Mejia