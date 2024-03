Escuchar

Hoy por hoy, los retos visuales se convirtieron en el pasatiempo favorito de muchas personas en las redes sociales, ya que, además de ser una actividad para divertirse, sirven para poner a prueba sus habilidades cognitivas mediante ejercicios y desafíos. Muchas veces parecen ser sencillos, pero solo un reducido porcentaje de usuarios logra llegar al resultado final en el tiempo propuesto. En esta oportunidad, se trata de un test que sirve para poner a prueba la agilidad mental, dado que se debe encontrar al pasajero sospechoso en el control de seguridad del aeropuerto.

Este acertijo es complejo por sus detalles, ya que hay que prestar suma atención a la imagen para poder dar con la respuesta correcta. Además, no se trata únicamente de resolverlo, sino de hacerlo en el menor tiempo posible, que en este caso son solamente cinco segundos.

Desafío viral: todo lo que hay que saber

A continuación se muestra la imagen en cuestión, en la que se pueden ver tres pasajeros listos para embarcar en un vuelo rumbo a Alaska. No obstante, la mirada atenta del oficial de seguridad del aeropuerto se posa sobre uno de ellos, porque los artículos que tiene en su valija despertaron algunas sospechas:

Para resolverlo, es importante prestar gran atención a los detalles

En el caso de conseguir descifrar en cinco segundos quién es el pasajero que inquieta a la seguridad aeroportuaria, la persona es dueña de una vista privilegiada, dado que el detalle que lo distingue no es fácil de percibir. Por otro lado, si pasó el tiempo límite y no lo pudo encontrar, no hay que desanimarse, sino seguir practicando para volverse experto en estos acertijos.

Quién es el pasajero sospechoso

En el caso de darse por vencido y no querer seguir intentándolo, a continuación se puede ver la resolución del problema:

La mujer de cabello rubio resultó ser la más sospechosa

Como se puede observar en el detalle, el hombre cargó en su equipaje ropa interior, una bufanda, medias, un sombrero y un gel de ducha, mientras que la chica del medio seleccionó prendas veraniegas, como unas ojotas, y una extraña guía de playa. Por otro lado, la última pasajera optó por botas de invierno, accesorios y gafas.

Teniendo esto en cuenta, y como las tres personas se dirigen a Alaska, conocida por sus condiciones climáticas frías, es extraña la selección de elementos que hizo la mujer de pelo rubio en su valija, dado que no posee nada adecuado para el helado destino.

En esta oportunidad, se trató de un desafío intelectual, porque para poder resolverlo se necesitó de la aplicación de conocimientos geográficos básicos, adquiridos previamente.

Los profesionales de la salud sugieren integrar de manera regular la práctica de estos ejercicios mentales. Esto se debe a que su realización conlleva un esfuerzo cognitivo que contribuye a mejorar la actividad neuronal. Es por ello que las redes sociales están colmadas de estas pruebas listas para ser descubiertas y cada vez son más las personas que se suman a esta tendencia.

