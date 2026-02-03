Tiene un raro trastorno que provoca que “compre mientras duerme” y adquiera objetos insólitos

Nicola Edwards pensó que la habían estafado cuando vio un gasto de casi 1000 libras esterlinas en su tarjeta de crédito. Sin embargo, la mujer oriunda de Reino Unido se dio cuenta al tiempo que fue ella misma quien hizo las compras y, para su sorpresa y la de muchos, las había hecho mientras dormía. Esta historia fue la que llamó la atención de la audiencia en el programa This Morning, donde hablaron de este raro trastorno del sueño.

El programa suele recibir a personas de todo tipo y en una de sus últimas emisiones invitaron a Nicola para contar su inusual historia. “Una noche, al parecer, mi marido me dijo: ‘Estuviste con el teléfono anoche y te dije que lo dejaras’. Y yo lo ignoré por completo. Me dijo la hora, miré el teléfono y había hecho una compra absurda. Ahí uní las piezas y me di cuenta de lo que estaba pasando”, inició su relato.

Las afecciones en el sueño son cada vez más comunes por factores sociales (Foto: @thismorning)

Nicola dijo que le resultaba desconcertante cómo lograba hacer esas compras, ya que a veces ni siquiera “puede manejar esas páginas cuando está despierta”. “Eran cosas realmente complejas, como configurar suscripciones. Un día llegaron 50 barritas de cereal y yo había creado una suscripción mensual para eso”, aseguró.

La mujer llevó al programa algunos de los artículos que había comprado mientras dormía y demostró que eran inverosímiles: desde una caja registradora en miniatura, un álbum firmado por el cantante Stormzy y unos zapatos de ballet hasta una peluca para su perro dóberman.

La mujer compró hasta una peluca para su perra doberman (Foto: @thismorning)

Cuando le preguntaron si había intentado “guardar el teléfono bajo llave”, explicó que sus padres tienen problemas de salud y que su hija tiene autismo, por lo que necesita estar atenta a su dispositivo durante la noche en caso de una emergencia.

La doctora Sophie Bostock, experta en sueño, participó del programa para explicar la rara forma de trastorno que probablemente padece Nicola. La especialista señaló que, si bien se trata de una patología “inusual”, forma parte de una “familia de trastornos del sueño llamados parasomnias”. Esta afección genera conductas no deseadas durante el sueño, como el sonambulismo o, en casos más extremos, situaciones en las que personas se levantan e intentan manejar su auto mientras duermen.

Bostock explicó que Nicola padece parasomnia (Foto: @thismorning)

“La parasomnia se produce por transiciones defectuosas entre las etapas del sueño y la vigilia. No es consciente de lo que está haciendo y encontrar una lógica en estas compras es difícil, pero una parte de su cerebro se dirige hacia la vigilia y, como comentó su marido, los ojos pueden estar abiertos”, señaló la especialista.

Bostock explicó que al sufrir este trastorno “se pueden realizar conductas automáticas y rutinarias” y valoró que Nicola haya dado este paso para que se pueda hablar de esta afección en la televisión. “Cualquier forma de estrés puede detonar estas conductas en alguien con vulnerabilidad genética”, alertó y comentó que Nicola había mencionado que su hermana es sonámbula, lo que sugiere que suele haber antecedentes familiares.

Por último, la experta afirmó que la perimenopausia puede ser una de las explicaciones: “Los niveles fluctuantes e impredecibles de hormonas como progesterona y estrógeno, cuando se dan en un ciclo regular, ayudan a estabilizar el sueño. Durante la menopausia están desordenados y eso puede ser suficiente para empujar a alguien a una parasomnia”.