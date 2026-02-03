LA NACION

La regla del 10-3-2-1 para dormir profundamente y despertar con energía sin necesidad de consumir café

El método requiere de una preparación previa para que el organismo pueda asimilar una serie de pautas que lo lleve a descansar sin interrupciones

El método que sirve para lograr un correcto descanso, en simples pasos
Dormir es un acto de relajación pura, donde el cuerpo queda en reposo y recarga energías para lo que será la siguiente jornada. Aunque parezca un hecho simple, a muchas personas les cuesta conciliar el sueño y buscan distintas maneras de conseguir un descanso pleno.

Aunque existen distintas fórmulas, con mejor o peor resultado según la persona, el sitio Aquaoasis reveló el método llamado “10-3-2-1″, el cual está asociado al sueño profundo y a un lúcido despertar, sin la necesidad de acudir a la cafeína.

Qué tener en cuenta para un correcto descanso
Al desglosar cada uno de los números se encuentra el significado de esta regla que se volvió viral en las redes sociales y se convirtió en una aliada para quienes sufren este trastorno.

El número diez está identificado con la prohibición de cafeína. Al ingerir un pocillo de café, el sistema neurológico se activa e impide restablecer el descanso. Es por eso que se recomienda dejar de consumir cafeína diez horas antes de acostarte.

El siguiente paso es el número tres. El mismo está asociado a dejar de comer, ni de tomar alcohol hasta tres horas antes de acostarte. De no acatar las indicaciones, se pueden afectar las fases del sueño y se verá condicionado el cerebro, quien ejecuta la orden del descanso.

Se recomienda tomar hasta 500 ml de agua dos horas antes de dormir
El número dos está asociado a beber, al menos, 500 ml de agua antes de acostarse. Esto hará que tu cuerpo esté hidratado y no sufra por la noche, en pleno descanso.

Por último, el uno está directamente vinculado a despejar la mente. Se recomienda, una hora antes de dormir, apagar el celular o no tenerlo a la vista para evitar distracciones; el cero tiene relación con este último ítem: el método indica que al despertarse se debe evitar el choque visual con el celular y solamente conectarse con la luz del sol, que acompañará el despertar de manera gradual y natural.

