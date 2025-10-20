LA NACION

Tras la caída mundial en Amazon Web Services estallaron los memes en las redes

La noticia causó un impacto negativo en empresas de todo el mundo; la reacción de los usuarios en las redes sociales

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Los memes sobre la caída de Amazon
Los memes sobre la caída de Amazon

Amazon Web Services (AWS) se vio afectado de manera global y causó grandes problemas de conectividad en empresas de todo el mundo. La noticia, difundida por Amazon en las primeras horas de este lunes, fue recibida de manera negativa ya que afectó los servicios de varios sitios web y aplicaciones populares como Fortnite, Canva y Snapchat.

La caída de Amazon Web Services (AWS) afecta a empresas de todo el mundo
La caída de Amazon Web Services (AWS) afecta a empresas de todo el mundo

“Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados”, informó la agencia AFP sobre esta falla que afecta a nivel mundial a muchos usuarios en línea.

A raíz de este desperfecto, los usuarios de las redes sociales reaccionaron con las más ingeniosas reacciones y memes sobre la caída de la plataforma del gigante estadounidense.

Los mejores memes y reacciones de la caída del servicio de Amazon

Los memes sobre la caída de Amazon
Los memes sobre la caída de Amazon
Los memes sobre la caída de Amazon
Los memes sobre la caída de Amazon
Los memes sobre la caída de Amazon
Los memes sobre la caída de Amazon
LA NACION
Más leídas
  1. Encontraron muerto al científico del Conicet que había desaparecido en Alemania
    1

    Encontraron muerto al científico del Conicet que había desaparecido en Alemania

  2. Cinco meses después de asumir, el papa León XIV entró finalmente a la Casa Rosada
    2

    Solo en Off | Cinco meses después de asumir, el papa León XIV entró finalmente a la Casa Rosada

  3. Rosendo Fraga analizó cómo llega el gobierno de Milei a las elecciones
    3

    Rosendo Fraga analizó cómo llega el gobierno de Milei a las elecciones: “Ya no tracciona como antes”

  4. Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser dueños de los millones que generó $LIBRA
    4

    Para la Justicia de Estados Unidos, Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser los dueños de los millones que generó $LIBRA

Cargando banners ...