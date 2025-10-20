Tras la caída mundial en Amazon Web Services estallaron los memes en las redes
La noticia causó un impacto negativo en empresas de todo el mundo; la reacción de los usuarios en las redes sociales
Amazon Web Services (AWS) se vio afectado de manera global y causó grandes problemas de conectividad en empresas de todo el mundo. La noticia, difundida por Amazon en las primeras horas de este lunes, fue recibida de manera negativa ya que afectó los servicios de varios sitios web y aplicaciones populares como Fortnite, Canva y Snapchat.
“Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados”, informó la agencia AFP sobre esta falla que afecta a nivel mundial a muchos usuarios en línea.
A raíz de este desperfecto, los usuarios de las redes sociales reaccionaron con las más ingeniosas reacciones y memes sobre la caída de la plataforma del gigante estadounidense.
Los mejores memes y reacciones de la caída del servicio de Amazon
AWS is down.— WeAwokenTheHive (@core_xbox) October 20, 2025
Fortnite and Roblox players with no jobs this Monday morning: pic.twitter.com/RmkL6jtQqr
When your company uses AWS systems pic.twitter.com/bBtDWQFyFe— Steviemac 🍋 (@steviemac2010) October 20, 2025
Mientras tanto en las oficinas de Amazon tras la caída de Amazon Web Services (AWS): pic.twitter.com/7hrlgZJxW5— Jorge Guzmán Mtz (@JorgeGuzmanMtz) October 20, 2025
AWS is down pic.twitter.com/sptsmgtNQT— Andy (@PositivFuturist) October 20, 2025
