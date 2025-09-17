Truco infalible: cómo hacer para que las empanadas no se peguen a la bandeja
En la gastronomía local surgió un método sencillo y útil para evitar que la preparación se adhiera o se rompa; enterate cómo ponerlo en práctica y obtener un resultado perfecto
Las empanadas son el plato irresistible del pueblo argentino. Rellenas de carne, jamón y queso o humita (sea cual sea, no importa), se metieron en el corazón de todos. Solo hay un detalle particular que depende -además del repulgue-, de que este plato sea un éxito. Y se trata de evitar que queden pegadas en la bandeja del horno durante la cocción. Debido a que más de uno tiene ese inconveniente, expertos culinarios desarrollaron un método casero y así prevenir que la preparación se arruine.
En primer lugar, hay que comprender que la masa húmeda de las empanadas provoca que se peguen. Cuando sucede esto puede provocar roturas y que el relleno se desparrame por el recipiente.
Infalible: el truco para evitar que se peguen las empanadas
Los expertos de la cocina idearon una manera para que esta receta salga óptima, sin roturas y como en los mejores restaurantes. Solo demanda un minuto extra de la preparación y se trata de elegir entre las siguientes técnicas:
- Engrasar la superficie: antes de colocar las empanadas en la bandeja, volcá unas gotas de aceite y esparcirlo con las yemas de los dedos por cada rincón. Luego enviala al horno por 10 minutos, hasta que quede bien caliente. Luego, retirá y con cuidado ubicá la preparación.
- Papel manteca: Muchos optan por este truco sencillo, en especial porque no se ensucia la bandeja y permite continuar con la cocción si hay un excedente de empanadas.
- Bandeja de silicona: al estar hecha de un material impermeable, no deja que la humedad de la empanada afecte la superficie, por lo que no se pegan y como resultado queda un producto perfecto, sin perder la forma. Además, evita el uso de aceite o manteca, lo que la vuelve más sana.
Receta tradicional de las empanadas de carne
Ahora que sabés cómo evitar que se peguen tus empanadas, hacé la versión argentina de este plato que los españoles heredaron a América Latina durante la época de la colonia. Según la provincia existe una manera de prepararlas, pero lo cierto es que hay pasos que siempre se repiten -casi como un ritual-, con el fin de que el producto sea el mejor.
Para la masa:
- 450 g de harina 0000.
- 10 g de sal fina.
- 1 yema de huevo.
- 200 ml de agua templada.
- 50 g de manteca o grasa vacuna.
Para el relleno
- 750 g de carne de ternera picada.
- 2 cebollas picadas.
- 1 morrón picado.
- 1 cucharadita de sal.
- 1 huevo duro picado.
- 50 g de pasas de uva.
- 150 g de aceitunas verdes.
- Pimienta a gusto.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
Paso a paso:
- En un bowl mezclá la harina, la yema de huevo y la sal. Poco a poco incorporá la grasa o manteca y añadí el agua templada. Ayudate de las manos para formar la masa.
- Cuando tengas el bollo hecho, dejalo descansar y mientras, prepará el relleno.
- En una olla a fuego medio freír en aceite de oliva la cebolla y el morrón. Cuando se torne dorado, agregá la carne picada, la cucharadita de sal, las aceitunas, el huevo duro picado, las aceitunas y la pimienta.
- Revolvé hasta que la carne esté cocida.
- Estirá el bollo con un palote y cortá 12 cilindros iguales.
- Rellenalos con el picadillo tibio y cerrá las empanadas con el repulgue.
- Colocá la preparación en una bandeja y envíalas al horno a una temperatura de 180° C hasta que la masa quede dorada.
