Truco infalible: cómo hacer para que las empanadas no se peguen a la bandeja

Las empanadas son el plato irresistible del pueblo argentino. Rellenas de carne, jamón y queso o humita (sea cual sea, no importa), se metieron en el corazón de todos. Solo hay un detalle particular que depende -además del repulgue-, de que este plato sea un éxito. Y se trata de evitar que queden pegadas en la bandeja del horno durante la cocción. Debido a que más de uno tiene ese inconveniente, expertos culinarios desarrollaron un método casero y así prevenir que la preparación se arruine.

En primer lugar, hay que comprender que la masa húmeda de las empanadas provoca que se peguen. Cuando sucede esto puede provocar roturas y que el relleno se desparrame por el recipiente.

El truco para que no se peguen las empanadas reside en que la superficie de la bandeja esté engrasada o con papel manteca (Fuente: Pexels)

Infalible: el truco para evitar que se peguen las empanadas

Los expertos de la cocina idearon una manera para que esta receta salga óptima, sin roturas y como en los mejores restaurantes. Solo demanda un minuto extra de la preparación y se trata de elegir entre las siguientes técnicas:

Engrasar la superficie: antes de colocar las empanadas en la bandeja, volcá unas gotas de aceite y esparcirlo con las yemas de los dedos por cada rincón. Luego enviala al horno por 10 minutos , hasta que quede bien caliente. Luego, retirá y con cuidado ubicá la preparación.

antes de colocar las empanadas en la bandeja, volcá unas gotas de aceite y esparcirlo con las yemas de los dedos por cada rincón. , hasta que quede bien caliente. Luego, retirá y con cuidado ubicá la preparación. Papel manteca: Muchos optan por este truco sencillo, en especial porque no se ensucia la bandeja y permite continuar con la cocción si hay un excedente de empanadas.

Muchos optan por este truco sencillo, en especial porque no se ensucia la bandeja y permite continuar con la cocción si hay un excedente de empanadas. Bandeja de silicona: al estar hecha de un material impermeable, no deja que la humedad de la empanada afecte la superficie, por lo que no se pegan y como resultado queda un producto perfecto, sin perder la forma. Además, evita el uso de aceite o manteca, lo que la vuelve más sana.

Hay quienes aceitan la bandeja y la dejan reposar en el horno encendido durante 10 minutos, para luego colocar las empanadas (Fuente: Pexels)

Receta tradicional de las empanadas de carne

Ahora que sabés cómo evitar que se peguen tus empanadas, hacé la versión argentina de este plato que los españoles heredaron a América Latina durante la época de la colonia. Según la provincia existe una manera de prepararlas, pero lo cierto es que hay pasos que siempre se repiten -casi como un ritual-, con el fin de que el producto sea el mejor.

Receta de las empanadas argentinas de carne

Para la masa:

450 g de harina 0000.

10 g de sal fina.

1 yema de huevo.

200 ml de agua templada.

50 g de manteca o grasa vacuna.

Para el relleno

750 g de carne de ternera picada.

2 cebollas picadas.

1 morrón picado.

1 cucharadita de sal.

1 huevo duro picado.

50 g de pasas de uva.

150 g de aceitunas verdes.

Pimienta a gusto.

2 cucharadas de aceite de oliva.

Paso a paso:

En un bowl mezclá la harina, la yema de huevo y la sal. Poco a poco incorporá la grasa o manteca y añadí el agua templada. Ayudate de las manos para formar la masa.

Cuando tengas el bollo hecho, dejalo descansar y mientras, prepará el relleno.

En una olla a fuego medio freír en aceite de oliva la cebolla y el morrón. Cuando se torne dorado, agregá la carne picada, la cucharadita de sal, las aceitunas, el huevo duro picado, las aceitunas y la pimienta.

Revolvé hasta que la carne esté cocida.

Estirá el bollo con un palote y cortá 12 cilindros iguales .

. Rellenalos con el picadillo tibio y cerrá las empanadas con el repulgue.

Colocá la preparación en una bandeja y envíalas al horno a una temperatura de 180° C hasta que la masa quede dorada.