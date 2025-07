Sin gluten ni huevo: cómo preparar una masa para empanadas liviana y saludable

A pesar de que la receta de empanadas es tradicional en muchos países América Latina, sus diferentes versiones en cada país las hacen únicas. En la Argentina encabezan el top 10 del menú típico y más allá de que existan opciones variadas según las provincias, en la actualidad se volvió popular una receta que no contiene huevo ni gluten. Descubrí cómo cocinarlas en simples pasos.

Que un alimento no tenga gluten quiere decir que no posee una proteína particular presente en el trigo, la cebada y el centeno, entre otros cereales. Quienes son celíacos deben consumir platos sin este componente, ya que el proceso digestivo puede verse alterado y dañar al intestino delgado.

Las empanadas sin gluten contribuyen a una mejor digestión y es una opción saludable para compartir en familia o con amigos (Fuente: Pexels)

Masa sin gluten de empanadas

Ingredientes:

250 g de premezcla de harina sin gluten

50 g de harina de garbanzos

50 cc de aceite

100 ml de agua

1 cucharada de semillas de chía

½ cucharada de goma xántica

Sal a gusto

Elección propia del relleno

Paso a paso:

Antes de iniciar la preparación, “activá” las semillas de chía en un recipiente con agua y dejalas reposar por 10 minutos. Su consistencia debe transformarse en un gel espeso.

en un recipiente con agua y dejalas reposar por 10 minutos. Su consistencia debe transformarse en un gel espeso. Sobre una superficie plana poner la harina de garbanzos, la premezcla sin gluten, la goma xántica y la sal. Mezclar y hacer una corona en medio .

. En el centro agregá el aceite y las semillas de chía. Incorporá poco a poco los secos con los líquidos y añadí agua para formar una masa lisa.

Cuando obtengas una masa con textura suave, dejala descansar por 20 minutos.

Después del tiempo indicado, estirar y cortar en círculos con un molde.

Rellená el centro con una preparación de gusto propio. Cerralas en forma de empanada y colocalas en una bandeja para horno antiadherente.

Cocinar en un horno precalentado previamente a una temperatura de 180° C por 25 minutos o hasta que la masa esté dorada.

Tiempo de preparación total: una hora.

Receta de empanadas sin gluten ni huevo

Tips adicionales:

Antes de enviar las empanadas al horno, pintalas con agua para que queden doradas y crujientes.

La chía reemplaza el huevo, aunque vos podés optar por este último.

Prepará un relleno con vegetales para que resulte un verdadero plato saludable y que contribuya a regularizar tu sistema digestivo.