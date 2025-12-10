Un científico italiano descubrió una “ciudad subterránea” debajo de las pirámides egipcias

Un científico italiano, parte del grupo de investigadores de la Universidad de Pisa, dejó a la comunidad científica en vilo tras afirmar que encontró una “ciudad subterránea” debajo de las pirámides egipcias. El descubrimiento se trata de escaleras en forma de espiral.

Filippo Bondi desarrolló el método que primero reveló las estructuras y luego, en un podcast estadounidense, dijo que otras 4 empresas confirmaron sus hallazgos con datos topográficos idénticos a los suyos.

El investigador reveló recientemente su descubrimiento (Captura: Youtube Károly Póka)

Bondi desarrolló el método basado en el radar de apertura sintética (SAR, en inglés). Utilizando las vibraciones microscópicas naturales de la Tierra, lograron hacer una reconstrucción en tres dimensiones del subsuelo de la pirámide. Fue así que detectaron los ocho cilindros huecos rodeados por una espiral debajo de la pirámide de Kefrén, la segunda más grande del complejo de Giza, que llevan a una cámara de 500 metros cúbicos a casi 700 metros de profundidad.

El equipo sostuvo que encontró estructuras parecidas debajo de la pirámide de Micerino, la tercera más grande, y un cilindro debajo de la Esfinge, todas con las espirales alrededor, que, según el equipo, serían escaleras. “Las pirámides son la punta del iceberg, es solo un sombrero para completar algo que está enterrado. La sustancia está abajo”, aseguró Filippo al podcast American Alchemy.

El análisis que realizó el científico es clave para el futuro (Captura: Youtube Károly Póka)

Ahora, Bondi y el resto del equipo esperan la autorización del gobierno egipcio para liberar los túneles —que ya llevan naturalmente a las estructuras— sepultados por siglos de escombros: serían entradas de servicio para el complejo subterráneo.

*Por João Assad