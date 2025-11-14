Para qué sirve triturar cáscara de papa con bicarbonato

Cada vez más personas eligen realizar la limpieza del hogar con métodos más naturales, económicos y libres de químicos agresivos. En este sentido, un truco sencillo que ganó popularidad en redes sociales por su efectividad es el de triturar cáscaras de papa y mezclarlas con bicarbonato de sodio para remover el óxido de distintos objetos metálicos.

Aunque parezca una solución doméstica improvisada, tiene una explicación científica. El bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave, capaz de aflojar la capa superficial de óxido, mientras que la cáscara de papa contiene ácido oxálico, un compuesto natural que ayuda a disolver las manchas producidas por la corrosión.

Este truco permite sacar brillo a las ollas, sartenes y utensilios de metal (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Al unirse, estos elementos generan una reacción que limpia sin dañar la superficie original, lo que lo convierte en un método ideal para restaurar utensilios de cocina como ollas, sartenes de hierro o piezas de acero.

¿Cómo preparar la mezcla para eliminar manchas de óxido?

Este truco es muy fácil de aplicar y requiere solo dos ingredientes que suelen tener todas las personas en la cocina de su hogar. Paso a paso:

Espolvorear bicarbonato de sodio sobre la zona oxidada.

Triturar cáscaras de papa o colocar un trozo directamente sobre el metal.

Dejar actuar la mezcla durante toda la noche para que el ácido oxálico y el bicarbonato trabajen sobre el óxido.

A la mañana siguiente, cepillar el área bajo agua corriente y frotar con energía para remover los restos.

Secar muy bien el objeto, ya que incluso una pequeña cantidad de humedad puede volver a oxidarlo.

Si la mancha es persistente, se puede repetir el proceso varias veces hasta obtener el resultado deseado.

Cómo prevenir la oxidación de sartenes y utensilios de hierro

Las sartenes de hierro, aunque son de las más duraderas del mercado, son muy sensibles a la humedad. Para evitar que se oxiden, los expertos recomiendan llevar adelante los siguientes recaudos:

Evitar el remojo prolongado : no dejar ollas o sartenes sumergidas en agua por horas; acelera la corrosión.

: no dejar ollas o sartenes sumergidas en agua por horas; acelera la corrosión. Usar agua caliente en el lavado : facilita la limpieza y favorece un secado más rápido.

: facilita la limpieza y favorece un secado más rápido. No usar jabones abrasivos : algunos detergentes muy fuertes pueden eliminar capas protectoras naturales del metal.

: algunos detergentes muy fuertes pueden eliminar capas protectoras naturales del metal. Calentar la sartén unos segundos después de lavarla : el calor residual elimina cualquier resto de humedad microscópica.

: el calor residual elimina cualquier resto de humedad microscópica. Aplicar sal gruesa para limpiar : en sartenes de hierro, la sal actúa como exfoliante sin dañar el “curado”.

: en sartenes de hierro, la sal actúa como exfoliante sin dañar el “curado”. Evitar utensilios de metal al cocinar : raspan la superficie protectora de sartenes de hierro, lo que facilita la oxidación.

: raspan la superficie protectora de sartenes de hierro, lo que facilita la oxidación. Mantener buena ventilación en la cocina : la humedad ambiental constante favorece la corrosión.

: la humedad ambiental constante favorece la corrosión. No apilar utensilios húmedos : la humedad atrapada entre superficies multiplica las posibilidades de óxido.

: la humedad atrapada entre superficies multiplica las posibilidades de óxido. Volver a curar las sartenes de hierro de forma periódica: un nuevo “curado” con aceite crea una barrera protectora frente al aire y la humedad.

La mezcla de cáscaras de papa y bicarbonato de sodio es una aliada ideal para remover el óxido

Otras alternativas naturales para limpiar el óxido

Además de la mezcla de bicarbonato y cáscara de papa, existen otros aliados naturales que ayudan a eliminar manchas complicadas:

Limón , que actúa como desinfectante y desoxidante suave.

, que actúa como desinfectante y desoxidante suave. Vinagre blanco, ideal para remover depósitos minerales y corrosión ligera.