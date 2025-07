Nicolás Occhiato en Wimbledon: su foto con Andre Agassi y los divertidos videos con el Chino Darín

Nicolás Occhiato viajó durante el fin de semana a Londres, en el contexto del prestigioso torneo Wimbledon, y se reunió con diferentes famosos del tenis e incluso de la farándula argentina, entre ellos “Chino” Darín, Andre Agassi y Francisco Cerúndolo.

El conductor de La Voz Argentina (Telefe) agregó diferentes fotos a sus redes sociales en donde mostró parte de la intimidad de su travesía en representación de una importante marca de bebidas.

A tan solo dos semanas de su viaje a Ibiza con Florencia Jazmín Peña, Occhiato retornó a Europa, pero esta vez en solitario y con un fin comercial. Sin embargo, tuvo la oportunidad de reunirse con diferentes personalidades nacionales como con el chef Germán Martitegui y el pastelero Damián Betular. Además, recibió clases privadas de tenis con Cerúndolo, deportista argentino que participó del torneo inglés, ocupando el puesto número 18 a nivel mundial.

Nico Occhiato viajó a Londres como patrocinador de una marca de bebida y posó con un look inglés distintivo: Camisa, lentes oscuros, suéter y jean al cuerpo (Fuente: Instagram/@nicoocchiato)

El look con el que se mostró Occhiatto consistió en un estilo inglés, de camisa negra y suéter blanco en la fiesta de noche. Y por la mañana usó una chomba clara y un pantalón corto para tomar clases de tenis.

Nico Occhiato disputó un partido de tenis en el marco del torneo de Wimbledon en Londres (Fuente: Instagram/@nicoocchiato)

En las historias que compartió, el conductor mostró un video divertido en el que expuso la traducción que Darín tuvo que hacerle porque el discurso del evento al que asistieron era inglés. “Es un traductor en simultáneo”, destacó entre risas.

Nicolás Occhiato durante la charla que ofreció Andre Agassi

Una de las sorpresas de su viaje fue el encuentro con Agassi, extenista estadounidense considerado uno de los mejores del mundo en su época. Se retiró en 2006 y en la actualidad oficia como entrenador en su país. “Hoy tranqui, conocí a Andre. Uno de los mejores deportistas de la historia y el autor de uno de mis libros favoritos”, manifestó con alegría.

Nico Occhiato cumplió su sueño de conocer a André Agassi (Fuente: Instagram/@nicoocchiato)

Cabe destacar que hace cuatro semanas el mismo conjunto de famosos que asistió a Wimbledon, tuvo un entrenamiento en Buenos Aires, donde posaron ante la cámara en pleno partido. Ya en Londres disfrutaron del evento en su honor y compitieron entre ellos.

En el posteo de Occhiato sus seguidores no tardaron en reaccionar ante el encuentro, en particular con Darín, al cual definieron como una dupla explosiva. “Se juntaron el ‘me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida’ y el ‘si la confirmo la limito’”; “¡Qué divertido se ve todo!”; “La foto 13 es la forma que tiene la vida de mostrarnos por qué Flor y Úrsula son las verdaderas elegidas”; “Qué dúo el de Nico y el Chino, por favor” y “Qué tops”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios depositaron en la sección de comentarios.