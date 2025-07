La declaración de amor de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez semanas antes de la ruptura: “Sos de otro planeta”

Tras 18 años de relación, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación. En un comunicado, ambos coincidieron en que llegó el momento de “tomar caminos distintos” y agradecieron el acompañamiento en esta etapa compleja. Sin dudas, la noticia generó sorpresa entre sus seguidores, especialmente porque hasta hace pocos días se los veía muy enamorados en redes sociales. Ella, incluso, le había dedicado tiernas palabras al actor por su cumpleaños y lo acompañó durante el reciente estreno teatral de la adaptación de Rocky.

Así fue la emotiva declaración de amor de Gime Accardi a Nico Vázquez por su cumpleaños (Captura: Instagram @gimeaccardi)

El 12 de junio, Gimena Accardi compartió en sus redes un emotivo carrete de fotos dedicado a Vázquez con motivo de su cumpleaños. En ese mensaje, que hoy adquiere un nuevo significado, la actriz le expresó todo lo que sentía por él: “Feliz cumple, amor de todas mis vidas… sos la persona más especial e increíble que conozco. Admiro cada rincón de tu alma y me sigo sorprendiendo con lo que sos”. En su dedicatoria también destacó su forma de ver la vida y lo que representa para quienes lo rodean: “Ojalá todos pudiéramos ver la vida con tus ojos… ojalá todos tengan un ‘Nico’ en sus vidas y ojalá esos ‘Nicos’ se multipliquen. Sos el verdadero ‘QUÉ HOMBRE’. Afortunados los que te conocemos, sos lo más lindo que tengo, te amo”.

La publicación se viralizó tras conocerse la separación (Captura: Instagram @gimeaccardi)

Semanas antes de anunciar la separación, la actriz acompañó a Vázquez en uno de los momentos más importantes de su carrera: el estreno de Rocky, la adaptación teatral del clásico cinematográfico. Luego de la función, le dedicó un sentido mensaje en el que no escatimó en halagos: “Jamás me imaginé ver algo así en calle Corrientes”, escribió, por la puesta en escena.

La actriz acompañó el estreno teatral con un mensaje especial (Captura: Instagram @gimeaccardi)

Y continuó: “Otra vez lo lograste, sos de otro planeta, no entiendo cómo entran tantas ideas brillantes en esa cabeza, te admiro profundamente”. También destacó el amor de Vázquez por ese personaje y su talento arriba del escenario: “Rocky es tu personaje favorito, tu superhéroe, y lo que hacés en el escenario es espectacular”. En su mensaje, resaltó su versatilidad como actor, su pasión y su capacidad de sorprenderla aún después de tantos años: “Esto me voló la cabeza, lograste dejarme con la boca abierta toda la función. Te amo”.

Así anunciaban su separación Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

Los primeros en anunciar la separación fueron los propios protagonistas de esta historia de amor de casi dos décadas. A través de un comunicado conjunto en sus redes sociales, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi compartieron la noticia con sus seguidores. En el texto, hablaron desde la emoción y el respeto mutuo: “Después de compartir con Nico Vázquez 18 años de la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”, escribieron.

El comunicado con el que Nico Vázquez anunció su separación (Foto: Captura Instagram/@nicovazquezok)

Lejos de apelar al dramatismo, ambos optaron por la sinceridad para explicar que la decisión fue tomada con madurez, tras un proceso largo y difícil. “Hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une. Vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón”, expresaron. Y agregaron que, aunque intentaron sostener la relación, entendieron que a veces lo más saludable es dejar ir.

Gime Accardi apuntó contra quienes hablaron sobre terceros en discordia tras su separación de Nico Vázquez (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Por su parte, la actriz sumó unas palabras para poner fin a todo tipo de especulación, ya que negó rotundamente que hubiera terceros involucrados y reafirmó el amor que siente por Vázquez: “Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida. No busquen roña donde no la hay”, escribió. Incluso, dejó abierta la posibilidad de que esta separación no sea definitiva: “Hoy la decisión es esta, y es dolorosa, pero uno nunca sabe lo que nos depara el destino. Tal vez sea un ‘hasta pronto’. Yo me sigo imaginando viejita a su lado. Pero ahora, lo mejor es esto”.