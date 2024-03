Escuchar

La vida de nuestros perros no depende únicamente de alimentarlos y darles un hogar. La importancia de un acompañamiento, atención, dedicación y amor se vuelven cruciales para su desarrollo y sentimientos.

Las historias de perros suelen volverse virales con frecuencia, ya que nos conmueven e interpelan. Es el caso de esta Pitbull llamada Tubs, quien no recibía afecto de parte de los vecinos y transeúntes que pasaban por el frente de la cerca de su casa. Su dueño, quien la miraba desde dentro de su hogar muy emocionada esperando que alguien la acariciara, registró como la perra llegó a hasta llorar de tristeza por la falta de atención de los vecinos.

Resulta que se trata de una Pitbull, una raza comúnmente conocida por ser peligrosa y aterradora. Muchas veces, se la relaciona con que morderá a la persona que se acerquen, en especial a los más chicos. Pero este no era el caso, esta perrita era sumamente tierna y estaba muy bien educada, por lo que nunca haría algo así.

Cansado de ver a su perra desalentada y trista, su dueño buscó una solución, lo registró y compartió en redes para que todos pudieran ver el enorme impacto que tuvo en su mascota. El remedio fue simple. Colocó en una columna cerca de la reja por donde se asomaba su perrito un colorido cartel que decía: “Mi perra es cariñoso, solo quiere que la acaricien”.

Rápidamente, los niños y vecinos que pasaban por el frente de su casa entendieron de qué se trataba y por qué la perrita los acechaba tanto cada vez que pasaban por allí. Incluso, uno de los niños, quien fue el primero en ver el cartel, llamó a otro de sus amigos para que, juntos, acariciaran a la tierna perra. Además, algunos vecinos se acercaron a darle galletitas y golosinas de recompensas para que se alegrara.

Muchas personas en redes sociales se enternecieron con la historia y comentaron que estaba mal asignarle una característica de agresivo a una mascota solo por el hecho de ser de un tipo de raza. Indicaron que los perros no nacen malos o agresivos, sino que eran las personas quienes lo volvían de esa manera. Estaba claro que este no era el caso y que la sensible perrita solo quería jugar con sus vecinos.

Consideraciones a la hora de adoptar un perro de raza Pitbull

Adoptar un Pitbull, o cualquier raza de perro, es una decisión importante que requiere consideración y responsabilidad. Existen algunas cuestiones clave que se deben tener en cuenta al adoptar un Pitbull. Vas a tener que aprender sobre las características específicas de los Pitbulls. Son conocidos por ser leales, afectuosos y en general buenos con las personas, pero también pueden tener una predisposición a ciertos comportamientos si no se les socializa y entrena adecuadamente.

Los Pitbulls son una raza activa y necesitan ejercicio y estimulación mental regularmente. Asegúrate de tener el tiempo y la energía necesarios para satisfacer sus necesidades. El entrenamiento y la socialización son cruciales para cualquier perro, pero especialmente para los Pitbulls. Invertí tiempo en enseñarle comandos básicos, buenas actitudes y exponerlo a diferentes situaciones y personas desde temprana edad.

Averiguá las leyes y regulaciones locales sobre la tenencia de Pitbulls o razas consideradas “peligrosas”. Algunas áreas pueden tener restricciones o requisitos específicos para dueños de Pitbulls. Los Pitbulls pueden tener necesidades de cuidado específicas, como una dieta equilibrada, chequeos veterinarios regulares y ejercicio adecuado. Asegurate de proporcionarle todos los cuidados necesarios para mantenerlo saludable.

