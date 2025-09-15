Cómo evitar que te roben el celular en recitales

Los recitales son eventos sumamente aglomerados, donde los asistentes buscan pasar un momento agradable al conocer a sus artistas favoritos y cantar parte de su repertorio. Pero también son los lugares ideales para que los delincuentes busquen sustraer los celulares y otras pertenencias. Por eso, es importante que antes de ir a un espacio con tumultos, pongas en práctica estas recomendaciones.

Hay que seguir ciertas recomendaciones para cuidar el celular en recitales (Foto: Grok)

¿Cómo cuidar tu celular en lugares con mucha gente?

Si sos una persona que constantemente acude a festivales, conciertos, manifestaciones, partidos o cualquier otro evento en el que haya gran aforo, seguí estos consejos para cuidar tu celular y cualquier objeto de valor:

No coloques tus tarjetas, dinero o identificaciones en la funda de tu celular , ya que en caso de que te lo roben también se quedarán con tus documentos.

, ya que en caso de que te lo roben también se quedarán con tus documentos. Si no tenés bolsillos en tu ropa, pedile a uno de tus acompañantes que guarde tus pertenencias.

Procura vestir con ropa que tenga bolsillos internos o que los exteriores tengan cierres.

Por ningún motivo pongas tu celular o tus pertenencias importantes en los bolsillos traseros del pantalón.

Si estarás grabando el concierto, procura sujetar muy bien tu dispositivo para que no te lo arrebaten ni se caiga al suelo.

para que no te lo arrebaten ni se caiga al suelo. Antes de entrar al concierto o de asistir a lugares aglomerados, subí todo el volumen de las llamadas y notificaciones. Si se pierde, podrás localizarlo con el tono.

Siempre activá la ubicación de tu celular y compartila con tus contactos de confianza.

con tus contactos de confianza. Cargá bolsillos de mano, riñoneras o mochilas pequeñas para llevar tus objetos de valor; procurá usarlas hacia el frente para que las tengas a la vista.

Nunca se debe guardar el celular en el bolsillo trasero Shutterstock - Shutterstock

¿Qué hacer en caso de que te roben tu celular?

Si te roban tu celular en un concierto, en la calle o en cualquier espacio público, hay diversas medidas a las que puedes recurrir para localizarlo. Pero considerá que antes de salir de casa tendrás que tener activadas ciertas funciones como la ubicación.

Al ser víctima de un robo, los pasos que debés realizar de inmediato son: