Vieron unos ojos en la bacha del baño y lo que encontraron adentro los dejó sin palabras

Lo que comenzó como una mañana rutinaria para una pareja terminó convirtiéndose en una historia tan insólita como entrañable, luego de encontrar un extraño animal en uno de los lugares más inesperados de su casa. Mientras se preparaban para empezar el día, algo les llamó la atención: un par de ojos redondos y brillantes los observaban desde el agujero la bacha del baño. Al acercarse, notaron que esa mirada pertenecía nada más y nada menos que a una rana.

La sorpresa de Brian y Cathy fue instantánea. Dentro del lavatorio, había una pequeña rana chapoteando de aspecto peculiar “Hola, amigo. Qué bueno verte. Es un tipo realmente adorable, pero no quiero que viva en mi bacha”, dijo Cathy en un video publicado por The Dodo. “Claramente no estaba atrapado en la bacha; entraba y salía. No queríamos romper la bacha, así que pensamos que quizás había una forma más suave de animarlo a salir”, aclaró.

La rana apareció de forma sorpresiva en el hogar (Captura: The Dodo)

Luego del asombro inicial, la pareja decidió actuar con cautela. Se comunicaron con especialistas en fauna local para identificar al anfibio y recibieron una respuesta que los inquietó, ya que se trataba de una rana de una especie no nativa que suele desplazarse a través de sistemas de drenaje y que, por su adaptabilidad, puede aparecer en lugares insólitos, como un baño doméstico. “Resultó ser una rana arborícola cubana, y me di cuenta de que no podría reintroducirlo en la naturaleza porque es una especie invasora”, reflexionaron.

Pero lejos de generar rechazo, la pequeña visitante despertó algo completamente distinto. Brian y Cathy, conmovidos por la situación y por el comportamiento dócil del animal, optaron por cuidarla mientras recibían indicaciones sobre cómo proceder. La rana no mostraba signos de estrés y parecía sentirse segura con ellos alrededor.

En lugar de expulsarla o liberarla sin información adecuada —algo que podía ser perjudicial tanto para el ecosistema como para el propio animal— decidieron acondicionar un pequeño terrario en su hogar. “Decidimos hacerlo parte de nuestra familia. Nos fuimos de compras y encontramos el terrario más grande que tenían; lo llevamos a casa y lo acondicionamos para que pudiera mudarse y ser feliz”, contaron.

Brian y Cathy decidieron adoptarla (Foto: The Dodo)

No solo se encargaron de brindarle un espacio apropiado, sino que finalmente tomaron la decisión de adoptarla, asegurándose de que estuviera en un entorno controlado donde no pudiera causar desequilibrios ambientales. “Hey, tenés una nueva casa. Sé que no es tu bacha, pero creo que te vas a acostumbrar”, le dijeron a la ranita en el video.

El caso rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con mezcla de sorpresa, ternura y humor. Muchos se confesaron fascinados con la aparición, mientras otros compartieron experiencias similares con animales que irrumpieron en sus casas de manera inesperada. La historia ganó aún más notoriedad cuando la pareja publicó imágenes y videos de la rana adaptándose a su nuevo hábitat.

“Definitivamente tiene su propia personalidad. Creemos que es muy zen. Es muy suave. Es simplemente un pequeño chico feliz”, aseguró Cathy y comentó que el nombre que le dieron es Mr o Mrs SinkFrog, porque no saben si es macho o hembra.

La rana logró tener una segunda oportunidad gracias a sus rescatistas (Foto: The Dodo)

Hoy, el anfibio vive bajo cuidados responsables y se convirtió en un recordatorio de la increíble capacidad de la naturaleza para sorprender incluso en los entornos más cotidianos. Lo que empezó como un susto en la bacha del baño terminó siendo una lección sobre convivencia, curiosidad y respeto por todas las formas de vida.