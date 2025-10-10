En París y en Buenos Aires, L’Oréal Paris celebró la moda y la belleza

Un encuentro con lo más selecto de la moda internacional tuvo lugar el 29 de septiembre en la pasarela de Le Défilé de París, el desfile que la marca presentó por octavo año consecutivo en el Paris Fashion Week, donde mostró las últimas tendencias en maquillaje.

Como el año pasado, Luisana Lopilato brilló en la pasarela junto a personalidades como Gillian Anderson, Kendall Jenner, Marie Bochet, Cindy Bruna, Viola Davis, Jane Fonda, Bebe Vio Grandis, Ariana Greenblatt, Luma Grothe, Aja Naomi King, Eva Longoria, Andie MacDowell, Helen Mirren y Aishwarya Rai, entre otras.

Con más de 2500 invitados, 70 talentos desfilando, 65 maquilladores y peluqueros, L’Oréal llevó moda y belleza al Hôtel de Ville, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad francesa vinculado a la Revolución, al nacimiento de la organización social de las mujeres y a las protestas por la igualdad social durante el siglo XIX.

Luisana Lopilato formó parte del emblemático L'Oréal Paris Le Défilé, durante la Semana de la Moda de París. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images for L'Oréal Paris) Kristy Sparow - Getty Images Europe

“Volver siempre es una emoción enorme”, señaló Lopilato, quien se mostró emocionada por ser parte de uno de los eventos de moda más prestigiosos del mundo. “Le Défilé de L’Oréal Paris no es solo un desfile, es una celebración de la belleza, la moda y el empoderamiento. Estar otra vez sobre ese escenario, junto a tantas mujeres increíbles, me recuerda por qué amo mi trabajo y lo importante que es transmitir un mensaje positivo y lleno de confianza”, aseguró.

Cabe destacar que el glamoroso show tuvo lugar en las calles de París, pensado para ser accesible para todos y alineado al propósito de L´Oréal Paris de democratizar lo mejor de la belleza. “Desfila tu valor” (“Walk Your Worth”) fue el mensaje del desfile, un mensaje de empoderamiento para las mujeres de todo el mundo, la marca inspira a todas las mujeres a través de sus embajadoras a mostrarse sin complejos y a cacaminar hacia su destino con confianza.

"Nosotras lo valemos", la emblemática actriz Jane Fonda, de 87 años, deslumbró en el desfile de L'Oréal Paris. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images for L'Oréal Paris) Kristy Sparow - Getty Images Europe

En tanto que unos días después en Buenos Aires, la marca convocó a celebrities e influencers locales a vivir una noche de moda estilo e identidad francesa en una Watch Party de Le Défilé. Con el objetivo de trasportar a los invitados al corazón de París, la misma tuvo lugar en la Embajada de Francia y personalidades locales como Violeta Urtizberea, Isabel Macedo, Zaira Nara, Mariana Genesio, Sofia Jujuy, Marta Fort y Lolita Latorre deslumbraron con looks total black con toques dorados que dieron cuenta de la elegancia y sofisticación del estilo parisino.

Zaira Nara fue una de las celebrities invitadas a la Watch Party de Le Défilé en la Embajada de Francia.

Durante la celebración se proyectó el desfile celebrado en la capital de la moda al tiempo que los invitados disfrutaron de la gastronomía francesa. Pero, además, cada uno de los presentes pudo vivir distintas experiencias inmersivas vinculadas al universo de L’Oréal Paris como son el cuidado de la piel y del pelo, coloración y maquillaje.

Para dar la bienvenida a los invitados, el CEO de la compañía, el embajador de Francia y los principales ejecutivos de la marca estuvieron presentes. “Le Défilé es mucho más que una pasarela: es una declaración. Una celebración de la belleza en todas sus formas, del amor propio y de la alegría de mostrarnos tal como somos. Y este evento nos permite poner en el centro los tres valores que son el corazón de L’Oréal Paris” sostuvo Ángeles Gnecco, directora general de la división consumo masivo en L’Oréal Argentina.

La actriz Isabel Macedo también estuvo presente en la glamorosa noche.

Mucho más que moda

Así fue, el encuentro fue un momento especial para recordar los valores fundamentales que definen a la marca: la herencia francesa, ya que se trata de una firma surgida en la capital mundial de la moda y la belleza. En segundo lugar, la innovación, ya que se trara de una marca pionera en investigación científica con más de 100 expertos científicos detrás de cada producto, fórmulas avanzadas y un compromiso absoluto con la calidad y la seguridad.

Por último, L’Oréal Paris se define como una marca femenina y feminista, acompañando a las mujeres desde hace más de 50 años. Cabe recordar que fue pionera al lanzar el emblemático lema “Porque vos lo valés” en una época en la que las mujeres aún no tenían una voz protagonista en la publicidad.

Ese compromiso sigue vigente, por ejemplo, con el programa “Stand Up contra el Acoso Callejero”, que ofrece herramientas concretas para intervenir y visibilizar esta problemática y que ya capacitó a más de 4 millones de personas en todo el mundo.

La modelo y conductora Miche Masson durante la exclusiva Watch Party de Le Défilé.

