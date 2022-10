Encargó una torta para el aniversario de sus padres y lo que le llegó fue decepcionante: “Lo arruinaron”

Cuando comprás algo por internet, no siempre puede salir bien. En ocasiones, las imágenes publicadas por las empresas y negocios no son fieles a la realidad. Así le sucedió a una joven, que encargó un regalo para el aniversario de sus padres, pero lo que le entregaron le causó una gran sorpresa y enojo.

Se trataba, nada más y nada menos, que del 30 aniversario del casamiento de sus padres. Para una ocasión tan especial, Megan Turner, una joven de Irlanda, tuvo el detalle de encargar una torta con los números que simbolizaron el tiempo que lleva unida la pareja.

“Lo que pedí, lo que me llegó”, escribió la joven sobre un video que compartió en su cuenta de TikTok. En las imágenes, se aprecia una comparativa de la torta que encargó, en forma del número 30, de un bizcocho relleno de crema, cubierto con círculos casi perfectos de merengue y detalles en color perla; en contraposición al pastel que le llegó: con los bordes marcados de galleta y un relleno blanco, a través del cual se adivinaban con dificultad las tres décadas que el matrimonio lleva casado. El 3 parecía una M de lado y el 0 no tenía un agujero en el medio, tal como consignó el diario The Sun. Además, bajo el encargo escribieron: “Feliz 30 aniversario de bodas, mamá y papá”.

Encargó una torta y lo que le llegó la sorprendió.

La publicación, en la que Turner no pudo contener la risa, acumuló casi millón y medio de reproducciones en tan solo cuatro días. Los usuarios de la red social bromearon con lo sucedido: “Apareció en Comic Sans 48″, apuntó uno. “Les arruinaron el aniversario. Yo pediría el dinero de vuelta”, señaló otro.

Un momento incómodo en plena ceremonia

Un lindo día se convirtió en el momento más vergonzoso de su vida. Un novio descubrió que su pareja le era infiel, así que decidió vengarse de una forma inédita manera: en medio de la ceremonia de su boda. Esto sucedió en la provincia de Fujian, en China. El video se viralizó en 2019, pero este año la cuenta de TikTok @koolprince33 lo rescató y volvió a difundirse de manera masiva. Pocas horas después de su publicación, acumuló seis millones de visitas y miles de comentarios.

Así fue el momento en que expusieron una infidelidad en plena boda

El reciente matrimonio entró al salón donde se realizaría el festejo. Sobre el escenario, anunciaron que se proyectaría en una pantalla gigante un video con los momentos más bonitos de los años de noviazgo de la pareja. Pero, en realidad, lo que se reprodujo fue un video de la novia con otro hombre, lo que desconcertó a los invitados. Los usuarios de la red social señalaron al autor de la venganza por considerar que fue demasiado lejos con su acción.

El novio le gritó a la novia: “¿Creías que no lo sabía?”, a lo que ella respondió lanzándole furiosa el ramo y abalanzándose contra él. La familia tuvo que separarlos. Además, según informaron medios locales, el hombre del video se trataría del esposo de la hermana de la joven -es decir, su cuñado-, que estaría embarazada.

LA NACION