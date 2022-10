¿Qué tipo de dólar sos, según tu signo del Zodíaco?: el hilo viral de Twitter que hizo reír a los argentinos

En los tiempos que corren en la Argentina, resulta una tarea titánica, aún para los economistas más avezados, hacer un recuento de la cantidad de tipos de dólares que existen en el mercado cambiario. Al comienzo, el desdoblamiento ofrecía un dólar oficial y uno paralelo o blue, pero los avatares de la economía hicieron que se generaran nuevos tipos de cambio para la divisa norteamericana. El dólar bolsa, el CCL, el Coldplay, el turista y muchos otros más, adaptados a distintas coyunturas, y a las características de los compradores y vendedores.

Pero la situación, que en principio, genera una especie de caos cambiario que requiere de un manual de ayuda para poder comprender, despierta también el ingenio de los argentinos, que, a modo de catarsis, prefieren reírse del tema o realizar al respecto alguna apuesta creativa.

Esto es precisamente lo que hizo un usuario de Twitter, que decidió publicar en esa red social un hilo en el que relaciona la astrología con el billete estadounidense. Así nació un desopilante posteo titulado: “¿Qué tipo de dólar sos, según tu signo?”, que se volvió viral e hizo las delicias de cientos de usuarios.

Felipe Rudollfo, economista de 25 años fue el autor del hilo sobre el dólar y el horóscopo que causó furor en Twitter

Fue el usuario Felipe, cuyo nick es @piprejuicios, quien tuvo la original idea de aplicar los lineamientos del horóscopo a los distintos tipos de dólares. La mala noticia, en este caso, es que al menos existen 12 tipos diferentes de dólares, como la cantidad de signos zodiacales. La buena, es que alguien utilizó ese contratiempo económico para hacer algo divertido.

“Todo empezó cuando vi que había salido el dólar Qatar. Me pareció insólita la situación porque hoy en día tenemos más tipos de dólares que signos en el zodíaco”, cuenta a LA NACION Felipe Rudolf, el usuario que tiene 25 años, es economista y actualmente trabaja en un banco.

De inmediato, el tuitero explica la génesis de su original hilo de Twitter: “Estaba volviendo del trabajo y empecé a googlear cuantos tipos de dólares había y hoy llegamos a 15 con este. Yo tengo la astrología muy presente en mi familia, mi tía es astróloga, es una genia y mi hermana melliza también está muy metida con el tema de la astrología. Entonces, estaba caminando y empecé a pensar en las características que tenían los signos, le pedí ayuda a mi hermana y los empecé a relacionar con los tipos de dolar”.

El dólar y sus múltiples tipos de cambio generan confusión, pero también hilos de twitter muy originales, como el que relaciona la moneda estadounidense con cada singo del zodíaco

El horóscopo, según el dólar

Así, Felipe, que es oriundo de Bahía Blanca, pero actualmente vive en Buenos Aires, procesó sesudamente cada caso y utilizó su sapiencia y la de su hermana en materia de astros para elaborar el siguiente listado donde relaciona los tipos de dólares con signos.

Leo : Creativo y abierto, tiene ambición, valor, fuerza, autonomía y total seguridad en sí mismo. Dólar Coldplay.

: Creativo y abierto, tiene ambición, valor, fuerza, autonomía y total seguridad en sí mismo. Tauro: personas firmes, decididas y constantes en varios sentidos. También adoran sentir seguridad. Dólar oficial.

Felipe utilizó sus conocimientos de la astrología y también consultó a su hermana para elaborar el horóscopo que se volvió viral

Libra : tiene elegancia, encanto, diplomacia y buen gusto, ama la belleza, es muy curioso por naturaleza y odia los conflictos. Dólar lujo .

: tiene elegancia, encanto, diplomacia y buen gusto, ama la belleza, es muy curioso por naturaleza y odia los conflictos. . Virgo : es un signo caracterizado por su espíritu crítico, precisión, reserva, paciencia y convencionalismo. También es lógico, metódico y aplicado. Dólar soja .

: es un signo caracterizado por su espíritu crítico, precisión, reserva, paciencia y convencionalismo. También es lógico, metódico y aplicado. . Géminis: su carácter es doble y bastante contradictorio por complejo. Por una parte es capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a todo, pero por otra puede resultar hipócrita. Dólar blue.

"Todo empezó cuando escuché que había un dólar Qatar", contó Felipe a LA NACION cómo nació su idea de hacer un horóscopo que relaciones los astros con el billete verde de origen estadounidense

Cáncer : puede ser desde retraído, insociable y pelma, hasta deslumbrante, atractivo y admirado por los demás. Dólar Netflix.

: puede ser desde retraído, insociable y pelma, hasta deslumbrante, atractivo y admirado por los demás. Sagitario: También es versátil, adora las aventuras y buscar nuevos horizontes, ya que tiene una mente abierta a nuevas ideas y experiencias y mantiene una actitud decidida ante la adversidad. Dólar Qatar.

Capricornio : son personas trabajadoras, responsables y dispuestas a persistir lo que haga falta para conseguir su objetivo; además son muy fiables y cuentan con unas elevadas dosis de paciencia y resistencia. Dólar mep .

: son personas trabajadoras, responsables y dispuestas a persistir lo que haga falta para conseguir su objetivo; además son muy fiables y cuentan con unas elevadas dosis de paciencia y resistencia. . Piscis : Sensible ante el sufrimiento de los demás, responde con buena voluntad y ganas de ayudar. Dólar solidario .

: Sensible ante el sufrimiento de los demás, responde con buena voluntad y ganas de ayudar. . Acuario: Simpático, original y brillante, Acuario también es un signo muy humanitario, al mismo tiempo que independiente e intelectual. Dólar cultural.

Al menos hay 12 tipos de dólares hoy en la Argentina y eso fue aprovechado por el tuitero Felipe para armar su horóscopo relacionado al billete estadounidense

Escorpio : Escorpio desea ejercer el control, acumulando poder; suele tener una profunda inteligencia fruto de su poder de concentración. Dólar ccl .

: Escorpio desea ejercer el control, acumulando poder; suele tener una profunda inteligencia fruto de su poder de concentración. . Aries: Los Aries son de acción rápida y confían en su poder, por eso no pierden el tiempo pensando en problemas, de hecho, su manera de resolverlos es la acción. Dólar minorista.

“El Twitter lo tengo estallado”

El ingenioso hilo cambiario-zodiacal se convirtió rápidamente en un fenómeno viral en Twitter, donde más de 26.000 usuarios le otorgaron su “me gusta” y otros tantos tuiteros comentaron, muchos apelando al humor y las diversas alternativas de cada signo. “Soy Netflix, con ascendente en Qatar”, escribió la usuaria EsPia; “Para esto vivo en este país y pago Internet”, señaló otra tuitera Maria&, muy satisfecha con el hilo de Felipe, y un tercero, Agustín, propuso oficializar el horóscopo del dólar: “Vamos a tener que implementarlo en el papel de Cotizaciones hoy”.

“No puedo creer la repercusión que tuvo”, se asombra Felipe, que agrega: “Me empezaron a mandar links de notas y aparecía mi usuario, mi nombre y lo que había hecho”. El autor del hilo viral remata el rebote que tuvo su publicación con una imagen muy gráfica: “El Twitter lo tengo estallado”.

Los usuarios agradecieron la existencia del horóscopo del dólar y así lo hicieron saber a través de los comentarios y de los miles de "me gusta"

Finalmente, el autor del hilo reflexiona sobre el por qué de su viralización: “Aunque haya muchos escépticos con respecto a los signos, a todos nos gusta escuchar características con las que nos sentimos identificados. Por otro lado, a mí me interesa la política, me gusta opinar y me parecía graciosa la situación de relacionar (el horóscopo) con un tema de actualidad”.

“Creo que por eso se hizo viral, un poco porque la gente se siente relacionada por las características de un signo y también por la situación que vivimos como país que nos influye a todos los argentinos”, concluye Felipe.