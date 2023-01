Encontró en la alacena de su casa un frasco de pimienta caducado hace 25 años y su contenido la dejó estupefacta

escuchar

¿Qué pasa si consumís un alimento caducado? Es muy frecuente dejar olvidado algún alimento al fondo de la heladera o algún producto oculto en la alacena y, de repente, lo encontrás y querés usarlo. Eso fue lo que le pasó a Marina, una joven que reveló en Twitter que en su casa hay un frasco de pimienta que permanece desde hace más de 25 años y, aun así, continúan usándolo. Pero, lo que más llamó la atención a los usuarios fue el estado de la especia. “Es una reliquia familiar”, le remarcaron.

En ocasiones, se genera un debate en la vivienda sobre qué hacer con estos productos. Por eso, en su cuenta de Twitter, Marina compartió una foto del frasco de pimienta negra molida que conserva en su casa, cuya fecha de caducidad data de julio de 1997. “Mi novio ‘-Hay que tirar ese yogurt que lleva un día caducado’. -Mi familia”, resumió para describir la imagen.

El producto en cuestión, como si esto fuera poco, es de una marca que en España se comercializó hasta el año 2000. Los usuarios de la red social se quedaron boquiabiertos al verificar el estado de la especia en su apariencia, según consignó el diario La Vanguardia.

El estado de la especia dejó boquiabiertos a los usuarios. Twitter: @marsanga_xl8

“Del ‘97. Literalmente, no había ni nacido. Soy fan”, comentó una usuaria. Otra apuntó: “Ni se les ocurra tirarlo. Es una reliquia familiar”. Ante esto, la autora de la publicación respondió, con ironía: “Creo que quedó claro que en esta casa no se tira nada. Es de denominación de origen, te lo aseguro”. Los tuiteros aprovecharon la revelación de Sánchez para mostrar que no es la única persona a la que le suceden este tipo de cosas: “Tengo especias caducadas en el ‘94 en casa de mi tía, aseveró uno y adjuntó una imagen de prueba de un pimentón picante. “Llegué a consumir orégano con más de 100 años y no pasó nada, solo perdió bastante sabor”, resaltó otro.

Un usuario mostró el pimentón picante caducado del año 94. Twitter: @YagodeVega

Las reacciones en las redes

Los usuarios de Twitter no podían salir de su asombro al descubrir la “impecable” presencia del condimento. Además, Marina destacó que encontró el frasco al fijarse en una receta que quería probar y que encontró a través de Instagram. “Por si quedaba alguna duda, por supuesto que la usé. Verificado que las especias no caducan”, advirtió, y compartió una foto del resultado: un pastel de zapallito y muzzarella.

La joven mostró cómo uso el condimento (Foto: Twitter/@marsanga_xl8)

Pese a todo, la joven también subrayó que es preferible usar el condimento dentro de las fechas que establecen los fabricantes: “Aquí está la receta. Si queréis darle un toque especial, recomiendo usar pimienta sin caducar”, agregó con humor.

Algunos apoyaron el hecho de consumir las especias mientras estén bien conservadas y no tengan un aspecto dudoso. “La etiqueta suele indicar el último día que el producto mantiene sus propiedades, mientras que más adelante pierde su sabor y nutrientes”, señaló uno. “No se estropean mientras estén bien envasadas. Es decir, mientras no tenga bichos, se puede consumir”, completó otro.

