Así es el pez caracol descubierto en el Pacífico, con presencia en la costa de California

Un pez caracol fue encontrado en la costa de California por especialistas del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (Mbari, por sus siglas en inglés). Si bien la especie fue avistada por primera vez en 2019, este exótico ejemplar rosado y lleno de bultos confirmó su presencia en el océano Pacífico.

Descubren pez caracol rugoso en aguas profundas frente a California

El pez caracol rugoso, conocido científicamente como Careproctus colliculi, tiene características muy peculiares: ojos grandes, color rosado y una cabeza grande y redonda, además de su textura rugosa. Según los propios investigadores de Mbari, el espécimen fue observado a unos 100 kilómetros de la costa del centro de California.

El pez caracol descubierto en California @MBARI

Por el momento, se trata de un encuentro único con un animal marino de este tipo, aunque los investigadores revisaron sus archivos de videos submarinos y creen haber encontrado uno en alta mar en Oregon en 2009.

Muchas especies de Careproctus tienen un disco en el vientre que les permite agarrarse al fondo marino o engancharse a animales más grandes, como cangrejos de aguas profundas, lo que dificulta su avistaje. Los que viven en aguas poco profundas suelen aferrarse a rocas y algas, enroscándose como un caracol.

Tras el descubrimiento, Steven Haddock, científico senior de Mbari, quien dirigió la expedición de investigación que encontró al pez caracol, remarcó la importancia de estudiar vida marina: “Documentar la biodiversidad de las profundidades marinas es crucial para detectar cualquier cambio que pueda estar ocurriendo en este entorno”

Expedición de Mbari registra especies raras en aguas profundas del Pacífico

Los científicos de Mbari realizaron una expedición en las profundidades del océano Pacífico en conjunto con la Universidad Estatal de Nueva York en Genese, científicos de la Universidad de Montana y la Universidad de Hawái en Manoa.

La observación se logró gracias a una expedición a bordo del buque de investigación insignia operado por el equipo. Mientras exploraban las afueras del Cañón de Monterey, de la costa de California Central, a una profundidad de 3268 metros (10,722 pies), cuando observaron a este pequeño pez caracol.

El avanzado robot submarino del MBARI descubre una nueva especie de pez caracol de aguas profundas

Rápidamente, decidieron recolectar el ejemplar, una hembra adulta de 9,2 centímetros (3,6 pulgadas) de largo, para su posterior estudio en el laboratorio. Desde Mbari celebraron las colaboraciones entre investigadores, ya que “ofrecen nuevas perspectivas que a menudo impulsan nuevos descubrimientos”.

Por otro lado, destacaron la existencia del pez caracol oscuro liso, el cual se distingue de otros de su especie por su cuerpo largo, negro y comprimido lateralmente, la ausencia de disco de succión y una mandíbula prominentemente angulosa. Sin embargo, de este espécimen aún no se han recolectado más que imágenes subacuáticas.

Cañón de Monterey: clave para la investigación de la vida marina en California

El Cañón de Monterey, ubicado frente a la costa central de California, es uno de los cañones submarinos más profundos y extensos del planeta. Su importancia radica en que se adentra desde la bahía de Monterey hasta profundidades oceánicas que superan los 3.600 metros, lo que lo convierte en un laboratorio natural único para la investigación marina.

El Cañón de Monterey donde fue avistado el caracol rosa @MBARI

Allí se estudian ecosistemas de aguas profundas, la geología submarina y especies difíciles de observar en otros lugares. Instituciones como Mbari aprovecharon su proximidad para desarrollar exploraciones pioneras con robots submarinos y equipos de última generación.