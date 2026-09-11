Enrique Díaz Álvarez, doctor en filosofía: “La tolerancia no nos alcanza para luchar contra los fanáticos de lo propio”

Las imágenes de migrantes detenidos y la sucesión de escenas violentas en redes sociales pueden ampliar el umbral de aquello que una sociedad acepta. Frente a esa naturalización, el doctor en filosofía Enrique Díaz Álvarez propone recuperar la repulsión, la vergüenza y la indignación como formas de resistencia.

Qué es la “política de la crueldad” que analiza Enrique Díaz Álvarez

En una entrevista publicada el 7 de septiembre por BBC Mundo, en el marco del Hay Festival celebrado del 4 al 6 de septiembre en Querétaro, México, Díaz Álvarez sostuvo: “Hay una política de la crueldad que está en marcha”.

El filósofo identifica una “política de la crueldad” basada en la exhibición del cinismo, la burla y la humillación Associated Press

Nacido en México en 1976, el académico es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y profesor de pensamiento político contemporáneo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 2021 recibió el Premio Anagrama de Ensayo por La palabra que aparece.

Su nuevo libro, Lo intolerable: repulsión, vergüenza y responsabilidad colectiva ante la crueldad contemporánea, se refiere a los mecanismos de represión vinculados con manifestaciones de poder.

La obra comienza con un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en el que un agente sujeta del cuello a un hombre que abraza a su bebé dentro de un automóvil.

Díaz Álvarez señaló que el testimonio constituye el “último recurso” de las víctimas que solo cuentan con su palabra. Sobre el lugar que ocupa esa herramienta en su obra, afirmó: “Es muy importante escuchar a las víctimas de la violencia”.

Díaz Álvarez apuntó contra el ICE y Trump en su reflexión

El filósofo afirmó que la crueldad está ligada a la historia de la humanidad, aunque identificó como un rasgo contemporáneo “la exhibición del cinismo, la burla, la humillación”.

Entre sus ejemplos mencionó las políticas de Donald Trump que criminalizan y encierran a migrantes. El especialista advirtió que el poder ya no procura esconder esas acciones: “Una apuesta por mostrar abiertamente imágenes que nos tendrían que ofender y hacernos sentir vergüenza, repulsión y responsabilidad colectiva”.

“La tolerancia no nos alcanza para luchar contra los fanáticos de lo propio, que es como los llamo, sino que tenemos que pensar en una ética de lo intolerable”, manifestó, aunque rescató esta característica como una virtud. Entre los ejemplos que lo indignan, mencionó la detención de Liam Conejo Ramos.

“Pensar con todo el cuerpo”, la propuesta de Díaz Álvarez contra el abuso de poder

Díaz Álvarez vinculó su propuesta con la incomodidad física, la impotencia y las emociones provocadas por el sufrimiento ajeno. “Este libro es una invitación a pensar con todo el cuerpo”, definió.

El filósofo sostiene que la vergüenza puede impulsar una respuesta social frente a los abusos de poder Associated Press

Su planteo toma a María Zambrano, quien defendía la necesidad de pensar desde las entrañas. El académico consideró relevante prestar atención a la filósofa española y a otros pensadores emigrantes o exiliados.

Desde esa perspectiva, propuso observar las condiciones dentro de los centros de detención. “Necesitamos saber qué pasa con esos cuerpos migrantes: qué comen, cómo duermen, si se les da las medicinas que necesitan”, opinó.

Por otro lado, Díaz Álvarez identificó un ejemplo de responsabilidad colectiva en Minneapolis, donde vecinos salieron a las calles para defender a migrantes a quienes reconocían como parte de la comunidad que construyó la ciudad.

Para el académico, la vergüenza es “prima hermana de la responsabilidad” porque puede impulsar una respuesta ante los abusos. Esa emoción permitiría contrarrestar pasiones como el miedo, el resentimiento, el odio y la nostalgia.

También propuso recuperar la indignación y la fraternidad como afectos capaces de sostener el vínculo con el dolor ajeno. Su preocupación abarca la ampliación del umbral de tolerancia ante escenas brutales, un proceso que vinculó con la acumulación de contenidos en las redes sociales.