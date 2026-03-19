Juez federal niega asilo a Liam Conejo, el niño detenido en Minneapolis: cuál es su futuro

El caso de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, tomó un nuevo giro cuando un juez federal negó su solicitud de asilo. El abogado responsable presentó una apelación, que actualmente se encuentra pendiente.

Un juez federal le negó el asilo a Liam Conejo Ramos, el niño detenido por el ICE en Minnesota

Según un comunicado del distrito escolar de Columbia Heights, al cual tuvo acceso CBS News, un juez de inmigración denegó el pedido de asilo del menor. Según Paschal Nwokocha, abogado que trabaja con la familia, conoció la decisión semanas atrás, aunque recién ahora se hizo público.

Liam Conejo Ramos, el menor de cinco años que fue detenido por el ICE en Minnesota Ali Daniels - Ali Daniels

Después del fallo, se presentó una apelación que debe ser resuelta por un tribunal de apelaciones. Mientras tanto, Liam puede permanecer en EE.UU.

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