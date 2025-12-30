Es argentino, aprendió el oficio de su padre y le diseña los zapatos a Rod Stewart, su ídolo: “El esfuerzo había valido la pena”

Desde muy chico, Daniel Marra comenzó a fascinarse con este reconocidísimo cantante internacional y el oficio de zapatero lo acercó para poder tener una relación con el cantante.

“Rod Stewart, para mí, significa mucho trabajo, mucho talento. Una persona que nunca bajó los brazos, que siempre siguió adelante. Un músico con una voz y un estilo especial. Es único en su forma de ser, en su carisma, en su vestimenta, en su voz”.

Desde muy chico, Daniel Marra comenzó a fascinarse con este reconocidísimo cantante internacional. Escuchaba una y otra vez sus temas.

Sin embargo, a los 15 años se produjo el punto de inflexión: “Rod siempre me fascinó por su vitalidad, su presencia escénica y su estilo para vestir que le queda perfecto. Desde 1980 me volví fanático total, oía sus temas en vinilos, cintas y veía grabaciones de sus conciertos”.

Daniel fabricó los zapatos a medida.

Zapatero a su zapato

Desde chico, Daniel se dedica a fabricar zapatillas, un oficio que aprendió de su padre. Hoy en día, cuenta con su propia fábrica y comercializa al por mayor y a tiendas especializadas.

El 3 de marzo de 1989 fue su primer show en River con 50.000 personas. “Viví una emoción brutal, contaba los días para ese recital y verlo en directo fue mágico, un sueño que se hizo real”.

"Hacerle los zapatos a él fue lo más groso y lo más importante que me pudo pasar en mi vida personal y laboral".

Pasaron 19 años hasta Vélez 2008, cuando creó en Facebook el club de fans de su ídolo en la Argentina.

En 2011 lo esperaron en Telefé cuando fue invitado al programa de Susana Giménez. “Todos llevábamos camisetas del Celtic porque él es hincha fanático. Al vernos, le pidió a su manager sacarse una foto con el grupo”.

Gracias a esa visita, Daniel entabló amistad con Katja Rieckermann, la saxofonista de la banda, y comenzó a diseñarle calzado a medida. Al mismo tiempo, no dejaba de recorrer el mundo para seguir de cerca a Rod.

Parte de la colección.

¿Cómo hizo para entregarle los zapatos?

En 2014, Rod regresó a la Argentina. “Lo perseguí hasta un centro comercial y lo ubiqué en una cadena de cafés internacional; llevaba puesta de nuevo la camiseta del Celtic y nos sacamos otra foto. En esa misma gira, también lo vi en Montevideo y en Viña del Mar”.

En mayo de ese año fue a Las Vegas con Silvina, su esposa, averiguó el talle (42½) y le hizo tres pares.

-¿Cómo hago para que le lleguen directo? -le preguntó Daniel a la saxofonista de la banda.

-No te preocupes, pasámelos que yo se los llevo al vestuario -le respondió, muy amablemente.

Desde 2017, cuando Rod empezó a usar zapatillas, Daniel comenzó a fabricarle réplicas exactas de todos los modelos y colores, incluyendo unas con el escudo del Celtic que destacan especialmente.

Después del show, Katja le dijo a Daniel que a Rod le habían encantado los zapatos y que, como forma de agradecimiento, quería invitarlo a tomar algo. “Era un loft en el Caesars Palace, Rod super relajado, charlamos media hora. Venía seguido a preguntarme por los zapatos, el cuero, el diseño”.

La guitarra que lo cambió todo

En noviembre de 2014 volvió con más zapatos. Rod se mostró muy agradecido. “Estos zapatos son increíbles”, le dijo y le regaló una guitarra autografiada. Ni en los mejores sueños Daniel imaginó semejante gesto de su ídolo. Pero toda esa magia estaba ocurriendo delante de sus narices. “Sentí una alegría inmensa, todo el esfuerzo había valido la pena”.

Amigos: Rod y Daniel.

Desde entonces, su relación se volvió más cercana y, cada vez que Rod veía a Daniel en los shows, le consultaba qué zapatos le había llevado. En uno de esos shows, el cantante le encargó unos especiales en dorado y plateado para un recital en 2015.

Más adelante, Daniel estuvo en Curitiba, San Pablo, Río, México y Los Ángeles. “En Río con 30.000 personas logré colarme al frente. A veces, la manager me pasa entradas, pero prefiero comprarlas para primera fila”.

“A veces siento que todo esto es un sueño”

En los últimos años, Daniel siguió viajando para acompañar de cerca a su ídolo, visitando México, Los Ángeles y Las Vegas. “Conectamos genial, parece que le agrado porque no soy invasivo. Hay fans que lo asfixian, pero él nota que soy respetuoso y así nació nuestra amistad. Antes de cada concierto, le mando un mensaje por WhatsApp y siempre me invita a charlar o tomar algo. A veces, siento que todo esto es un sueño”.

“Cada vez que le entrego las zapatillas, me pregunta cómo pagarme todo, pero yo le respondo que a los amigos no les cobro y él se ríe a carcajadas”, cuenta Daniel sonriendo.

-Traje un montón de pares que no me cabían en la valija para dártelos”, le dijo Daniel en un show de noviembre de 2017.

-No le cuentes a nadie, pero en febrero del año que viene vuelvo a tu país”, le respondió Rod.

Cumpliendo el sueño de su vida.

Efectivamente, unos meses después Rod volvió a la Argentina y, en la primera noche, lo invitó a cenar en un restaurante de Puerto Madero. “Estaban la banda, la mánager y yo me ubiqué en un extremo de la mesa porque era el único sitio libre; él se sentó a mi lado. De pronto se levantó y anunció: ‘Hoy invita Daniel por sentarse en la cabecera’, me eché a reír y me aclaró: ‘No te preocupes, Daniel, es en broma’”.

-Mil gracias por todos los zapatos que me das - le dijo antes de salir del lugar.

-Para mí es un honor, un sueño que se hace realidad”, respondió él.

-¿Qué canciones querés que te dedique en el show de mañana? - le consultó.

-Me gustaría oír Infatuation, Rolling and Rumbling y Maggie May”.

-Te las voy a cantar -le aseguró.

Uno de los obsequios que recibió de su ídolo.

Esa charla había sido el martes 13 de febrero y al día siguiente Rod tocaba en una cena exclusiva en Costa Salguero. “En el medio del show él pidió un aplauso para mí por los zapatos y en ese momento en todas las pantallas apareció la foto que nos habíamos sacado el día anterior en el restaurante. Yo me quería morir, era muy fuerte, estaba con uno de mis hijos y nos invitó a subir al escenario a saludarlo. Fue un recuerdo imborrable”, se emociona.

Después de ese encuentro, hubo otros en los que intercambiaron abrazos, cariño y algunas anécdotas.

Sin embargo, uno de los momentos más trascendentes para Daniel fue cuando en 2022, coincidía su cumpleaños número 55 con un nuevo show de su ídolo en Las Vegas. “Me regaló una torta argentina y una pulsera grabada con el nombre de él”.

¿Te queda algo pendiente con Rod?

A esta altura, ya no tengo pendiente nada más. El año pasado yo estuve en Las Vegas, él todavía no sabía que yo había llegado y apenas me vio desde arriba del escenario, me mandó a llamar y compartimos otro instante que fue mágico.

Como experiencia viví todo con Rod. Hacerle los zapatos a él fue lo más groso y lo más importante que me pudo pasar en mi vida personal y laboral.