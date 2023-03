Es argentino, vive en Alemania y cuenta los insólitos pedidos que le hacen sus vecinos: “La peor pesadilla del migrante”

escuchar

Siempre es interesante leer a los argentinos que viven en el exterior cuando cuentan algunas costumbres que encuentran en otros países que son muy diferentes a las de la Argentina. Pero esos contrastes culturales a veces son chocantes para el compatriota que habita en otras tierras. Es lo que le pasó a Guido, un tuitero que vive en Alemania, y que difundió algunas actitudes de sus vecinos locales que él definió como “la peor pesadilla del migrante”.

En su perfil de Twitter, Guido (@esoquevoysiendo) asegura que está “dando una vueltita al mundo hace casi dos años con un par de libros y una mochila”. Y el pasado jueves utilizó su cuenta en esa red social para subir una extraña advertencia que sus vecinos alemanes le hicieron a un migrante simplemente por andar descalzo en su propio departamento.

Dos anécdotas en un solo tuit escribió Guido, sobre las normas que hay que seguir en Alemania para no alterar a los vecinos locales Twitter / @esoquevoysiendo

El tuitero subió una fotografía de un mensaje escrito en inglés sobre una hoja que alguien próximo a su vivienda dejó para hacerle una extraña advertencia casi cercana a una amenaza. “Dejá de caminar descalzo”, era lo que decía el enunciado escrito a mano, y subrayado con una gruesa línea negra.

El mensaje completo que le dejaron a un migrante en Alemania, solo porque caminaba descalzo en su propio departamento Twtter / @esoquevoysiendo

A continuación, en el resto del mensaje se leía: “Si seguís haciendo eso, y especialmente durante el ruhezeit (tiempo de descanso) -silencio nocturno (22.00-06.00)-, te voy a denunciar a la Policía por alteración del orden público”.

Guido despejó las dudas de los tuiteros que lo consultaban sobre el alcance de la advertencia de los vecinos alemanes Twitter / @napravoedelo

La extraña exigencia que obliga al habitante de su propia casa a no caminar descalzo que subió Guido fue acompañada por un mensaje en el que el tuitero contó su propia experiencia con sus vecinos teutones. “Vecinos en Alemania: la peor pesadilla de cualquier migrante. El mío en Hamburgo se enojó muchísimo porque a veces hacía videollamadas con mis familia y amigos y ‘hablaba’, en mi propia casa después de las 22″, escribió, y añadió otra anécdota cercana: “A una amiga le pidieron no use la licuadora los domingos”.

Repercusión en las redes sociales

El tuit de Guido sobre las demandas de sus vecinos de Alemania con un nivel de tolerancia, según él mismo posteó, de “menos cinco”, se convirtió rápidamente en viral. Además de recibir más de 10.000 me gusta, el mensaje fue el punto de partida de decenas de comentarios. Es que algunos usuarios quisieron saber más sobre lo que publicó el tuitero y otros relataron experiencias similares.

“No entiendo. ¿Por qué sería un problema que andes descalzo?”, quiso saber un seguidor de Guido, que pronto respondió: “Estoy seguro que lo que quieren decir es que uses hausschuhe (las pantuflas bien finitas) porque amortiguan el ruido. Están dementes”.

El tuit de Guido sobre la poca tolerancia de los vecinos alemanes se le sumaron respuestas con relatos similares de otros argentinos Twitter / @eseargentinoche

“¿La Policía da bola en estos casos?”, preguntó otra vez el mismo usuario, que tuvo en cuenta la amenaza que hizo el vecino alemán que escribió el mensaje sobre no andar descalzo. “No fue para mí el mensaje”, aclaró Guido y luego explicó: “La Policía sí viene, y no creo en este caso, pero hay muchas multas por ruido”.

Un argentino obligado a mudarse porque caminaba por su departamento después de las 22, otra de las historias sobre las costumbres de convivencia de los alemanes para con sus vecinos Twitter / @cabapauls

En otra de las respuestas a los tuiteros, Guido informó también que en Alemania existe un ente llamado “Ordnungsamt”, una especie de “Oficina de orden público”, que tienen “divisiones específicas para ruidos molestos”.

También hubo tuiteros que contaron experiencias similares que les ocurrieron a ellos o a gente conocida, como Paul, que escribió: “A un amigo lo hicieron mudar (alquilaba una habitación) porque caminaba por el departamento después de las 22 y era la hora en la que llegaba de su laburo. El vecino de abajo se quejó. Y doy fe que mi amigo es el tipo mas respetuoso y tranquilo que conozco”.

“En un tren a Múnich me encontré de casualidad un amigo argentino. Empezamos los dos a los abrazos y a los gritos. A los dos minutos vinieron a retarnos. Nefasto”, tuiteó el usuario Tato Maestro. “A una amiga la siguió y retó una vieja por cruzar mal la calle”, escribió la tuitera Ji.

También hubo tuiteros que comprendieron la actitud de los vecinos alemanes de Guido Twitter / @DLaurean

Pero también, como pasa siempre en las redes sociales, hubo usuarios que opinaron en favor de la actitud de los vecinos de Alemania, argumentando que, si son las costumbres de ese país, corresponde respetarlas.

Hubo tuiteros que comprendieron la actitud de los vecinos alemanias y pidieron a los migrantes que se adapten a su entorno Twitter / @juanma7115

“Por lo que veo en todos lados, ruhezeit es algo muy adoptado por los alemanes. Mi pregunta sería: ¿Por qué el problema serían los vecinos alemanes que tienen esa costumbre y no el que va adonde la gente hace una cosa y quiere hacer otra y que esté todo el mundo bien con eso?”, escribió, en ese sentido, Laureano Porcel.

“Nunca en 20 años tuve un problema. El tema es no invadir la tranquilidad del otro. Si hacés videollamadas a las 22hs y tu vecino duerme, hacelas antes de la Ruhezeit, sin gritar ‘abuela’. Estás en otro país. Adaptate o te va a salir caro”, opinó, en defensa de los vecinos alemanes, otro usuario que se hace llamar Rolando, el mono matemático.

LA NACION