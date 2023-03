El hilarante blooper de Wanda Nara en un restaurante de Palermo al intentar hacerle una broma a su mamá

escuchar

Nora Colosimo, la mamá de Wanda y Zaira Nara, cumplió 54 años y lo celebró con una gran fiesta. Según relató en sus redes sociales, la mujer disfrutó de tres días de festejo por su aniversario. Entre las celebraciones, compartió una cena con familiares y amigos en un restaurante del barrio porteño de Palermo, especializado en comida mexicana, donde sopló las velas y le cantaron el “feliz cumpleaños”. Pero la conductora de MasterChef (Telefe) quiso hacerle una broma a la cumpleañera y protagonizó un divertido blooper que provocó la risa de todos los asistentes: “Yo queriendo ser mala y no me sale”.

La cumpleañera compartió en su perfil de Instagram las postales de una noche de festejo. En un restaurante de comida mexicana, ubicado en el barrio porteño de Palermo, Colosimo destacó la cena, en la que las quesadillas, los tacos y los burritos fueron protagonistas. Además, sopló las velas de su 54 cumpleaños en dos tortas, sobre las que estaba escrito su nombre. Entre los asistentes, se observó en los videos a su hija Wanda Nara y a su amigo y estilista personal, Kennys Palacios. “Feliz cumple, hermosa fiesta”, escribió la mediática en una foto junto a su mamá.

La mamá de Wanda Nara celebró su cumpleaños en un restaurante de Palermo

En tanto, Nara quiso hacerle una broma a su mamá, en un intento de plasmar la torta en el rostro de Colosimo, pero no salió como esperaba y la mediática terminó protagonizando un divertido blooper, que provocó la risa de todos los asistentes. “Yo queriendo ser mala y no me sale”, escribió, junto al video en el que el pastel cae al suelo, sin rozar la cara de su madre. “Yo pensé que era para comer”, advierte la cumpleañera.

El blooper que protagonizó la mediática al tratar de hacerle una broma a la cumpleañera

El inesperado mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara

Wanda Nara debutó el 20 de marzo pasado como conductora de MasterChef (Telefe), junto al jurado integrado por los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. En medio de la incógnita sobre el momento que atraviesa su relación con Mauro Icardi, el futbolista le dedicó un romántico mensaje para celebrar el estreno de la mediática, a través de su cuenta de Instagram: “Muchos éxitos esta noche, mi amor”.

El inesperado posteo de Mauro Icardi hacia Wanda Nara Instagram: mauroicardi

Entre idas y vueltas, la realidad es que desde la escandalosa crisis que atravesó el matrimonio meses atrás, conocida popularmente como el WandaGate, su situación en cuanto a la relación entre ambos es una incógnita. Si bien, a mediados de marzo, la mediática aseguró que no lograron superar aquel episodio y señaló que se encontraba “civilmente casada”, pero “sentimental y laboralmente separada”; a principios de este mes tanto Icardi como Nara confirmaron una reconciliación y los posteos románticos en las redes sociales son frecuentes. “Mi cita”, fue una de las publicaciones que compartieron.

Así, el delantero del Galatasaray se hizo presente antes del estreno del reality y le dedicó un tierno posteo a la mamá de Isabella y Francesca, con quien compartió nueve años de relación: “Muchos éxitos, esta noche, mi amor”, escribió en su perfil de Instagram, junto a una foto de ambos bajo el logo de MasterChef.

LA NACION