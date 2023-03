Lionel Messi en la Argentina: la foto que demuestra su amor por la selección y el tierno gesto con un niño avergonzado

escuchar

Dos imágenes que se conocieron recientemente en las redes sociales pusieron en la conversación a Lionel Messi. En primer lugar, el astro cumplió una de las promesas que había hecho en caso de ganar el Mundial 2022 y volvió a demostrar su amor por la selección argentina. Además, tuvo un gesto con un nene al que lo invadió la vergüenza a la hora de sacarse una foto con él.

La visita del plantel de Lionel Scaloni revolucionó al país. Desde distintas partes del territorio nacional, decenas de miles de personas en el Monumental fueron testigo de una fiesta en la que la albiceleste recibió todo el cariño de los hinchas. Más allá del 2-0 ante Panamá, todo lo que acompañó al partido dio mucho de que hablar.

Dentro de esa felicidad generalizada, el capitán de la selección argentina es el futbolista más querido y probablemente el que más alegría y alivio sintió al consagrarse campeón de la Copa del Mundo. En ese contexto, Leo dejó en claro que las promesas se cumplen y plasmó en su piel el tatuaje que se había propuesto en caso de quedarse con el título más esperado.

En una foto que se sacó junto a Rodrigo De Paul en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que a partir de ahora llevará su nombre, el futbolista del PSG lució en su pierna izquierda la carta del cinco de copas.

La foto de Rodrigo De Paul y Lionel Messi en la que se puede apreciar el tatuaje del cinco de copas Twitter

La promesa responde a un juego que realizaron los dos mencionados futbolistas y Alejandro “Papu” Gómez junto a otros miembros del plantel durante una concentración en la Copa América 2021. Básicamente, la consigna era tirar de a una las cartas del mazo y adivinar cuál saldría antes de hacerlo. El rosarino acertó con el cinco de copas, por lo que desde ese momento se generó cierta mística alrededor de la carta y todo culminó con la promesa y el tatuaje.

Por otra parte, Messi también fue protagonista de una curiosa y tierna situación que involucró a un nene. También en el predio, Francisco, el hijo de la modelo Ailén Bechara estaba junto a su papá, el representante Agustín Jiménez. Al cruzarse con Leo, el hombre le pidió una foto para el recuerdo.

El gesto de Messi con un nene que no quería sacarse una foto

Sin embargo, al momento de capturar la imagen el pequeño se negaba a posar junto al rosarino. Según expresó su madre en Instagram, “le agarró la timidez” en ese instante. Ante la negativa, el esposo de Antonela Roccuzzo insistió en capturar el momento y hasta en una de las fotos se puede ver que tomó con su brazo al niño para intentar calmarlo.

A pesar de la buena onda, no hubo caso y el nene no accedió. Aunque él no quiso posar, los tres se sacaron la foto mientras a Francisco lo sostenía su padre. En la imagen, se lo puede ver molesto mientras rodea con los brazos a su papá y se aferra a él.

La foto de Lionel Messi junto a Francisco y Agustín Jiménez Instagram: @ailen_bechara

En la publicación de Bechara, muchos usuarios se tomaron con humor la situación y bromearon con el arrepentimiento que tendrá el nene cuando crezca. Sin embargo, la modelo aseguró que más allá de este momento, afortunadamente el pequeño ya tiene otras fotos junto a Messi que recordará en el tiempo.

