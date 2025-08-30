Por qué los perros no deben comer uvas ni pasas, según el veterinario de Alaska Sean McPeck
El especialista en mascotas alertó sobre las graves consecuencias que podrían tener estos frutos en ciertos canes
- 4 minutos de lectura'
Muchas personas acostumbran a convidarle a sus mascotas porciones de su comida, pero hay diferentes alimentos que los animales no pueden comer. En ese sentido, el veterinario estadounidense Sean McPeck reveló los peligros que conlleva que ciertos perros coman uvas o pasas y explicó qué hacer en caso de que las ingieran por accidente.
Las razones por las que los perros no deben comer uvas ni pasas: “Ninguno es inmune”
El Dr. Sean McPeck advirtió en un video del centro veterinario Tier 1, de Palmer, Alaska, que en un tercio de la población canina -independientemente de la raza y el tamaño- el consumo de uvas o pasas puede desencadenar un metabolismo específico que conduce a la insuficiencia renal.
“Esta afección grave puede desarrollarse rápidamente, por lo que es fundamental que los dueños de perros estén al tanto y tomen medidas preventivas”, alertó el experto.
De acuerdo a McPeck, los síntomas presentes en un perro después de haber consumido uvas o pasas pueden ser:
- Vómitos
- Cansancio e inactividad
- Pérdida de apetito
- Insuficiencia renal en casos graves
El veterinario remarcó que los peligros no están limitados a razas específicas o al tamaño del animal. “Cualquier perro puede ser afectado por la toxicidad de uva y pasas. No importa si su mascota es una raza grande como un pastor alemán o una raza pequeña como un chihuahua, ningún perro es inmune”, afirmó.
Las consecuencias y los peligros de que los canes ingieran estos frutos se conocen desde 2001, por lo que el especialista señaló que es un descubrimiento “relativamente nuevo”. La causa exacta de por qué afecta a ciertos animales y no a otros todavía se encuentra en investigación.
Qué pasa sin un perro comió uvas o pasas: cómo actuar
La recomendación del especialista es evitar las uvas y las pasas por completo. “La mejor manera de proteger a su perro es asegurándose de que nunca tengan acceso a uvas o pasas. Esto incluye alimentos que pueden contener estas frutas, como ciertos productos horneados o mezclas”, señaló.
Sin embargo, es clave familiarizarse con los síntomas para poder reconocer si una mascota muestra señales de haber consumido uvas o pasas por accidente y actuar rápidamente. “Si su perro ingiere incluso una pequeña cantidad de uvas o pasas, póngase en contacto con su veterinario inmediatamente”, recomendó el Dr. Sean McPeck.
Por último, el experto concluyó: “La intervención temprana es fundamental para prevenir consecuencias graves para la salud”.
Qué otros alimentos no deben comer los perros
De acuerdo al club canino American Kennell Club (AKC), hay varios alimentos que los humanos comen que están estrictamente prohibidos para los perros por su toxicidad y la posibilidad de desencadenar graves afecciones. Estos son:
- Chocolate: los perros no deben comer chocolate, especialmente el negro, ya que contiene sustancias tóxicas llamadas metilxantinas, que son estimulantes que detienen el metabolismo canino. Solo un poco puede causar diarrea y vómitos, mientras que una gran cantidad puede causar convulsiones, función cardíaca irregular e incluso la muerte.
- Avellanas: son de los alimentos más tóxicos, ya que pueden causar vómitos, fiebre, incapacidad para caminar, letargo y hasta afectar el sistema nervioso de los canes.
- Helado: como contiene azúcar es mejor no compartirlo con los perros. Además, algunas mascotas tienen intolerancia a la lactosa.
- Almendras: si bien no son necesariamente tóxicas, pueden obstruir el esófago o incluso desgarrar la tráquea si no se mastican completamente.
- Canela: aunque técnicamente no es tóxica para los perros, es mejor evitar porque puede irritar el interior de la boca del animal, causándoles malestar y náuseas. Además, puede provocar diarrea, vómitos, aumento o disminución de la frecuencia cardíaca e incluso enfermedades hepáticas.
- Ajo, cebolla y puerro: los tres pertenecen la familia Allium, que son tóxicas para los perros, aunque el ajo es cinco veces más tóxico que el resto y puede causar anemia con efectos secundarios como encías pálidas, aumento de la frecuencia cardíaca, debilidad y colapso.
Otras noticias de Agenda EEUU
De Ricky Martin a Orlando Bravo. A cuánto asciende la fortuna de los cinco puertorriqueños más ricos este 2025
Volantazo. Se mudaron de EE.UU. a Australia, pero su trabajo se volvió “insostenible” y ahora planean instalarse en Texas
Según la versión. Cuál es el precio del Toyota Corolla 2026 en Estados Unidos para septiembre de 2025
- 1
Cuáles son los beneficios para la salud del orégano y qué propiedades tiene
- 2
Qué beneficios tiene aplicarse aloe vera en la cara
- 3
El perfume árabe adictivo con notas de vainilla y frutas tropicales para mujer que es tendencia en Amazon
- 4
Tiene 65 años, descubrió que la hermana de su novio era en realidad la esposa y su historia llegó a la TV