Por qué los perros no deben comer uvas ni pasas, según el veterinario de Alaska Sean McPeck

Muchas personas acostumbran a convidarle a sus mascotas porciones de su comida, pero hay diferentes alimentos que los animales no pueden comer. En ese sentido, el veterinario estadounidense Sean McPeck reveló los peligros que conlleva que ciertos perros coman uvas o pasas y explicó qué hacer en caso de que las ingieran por accidente.

Las razones por las que los perros no deben comer uvas ni pasas: “Ninguno es inmune”

El Dr. Sean McPeck advirtió en un video del centro veterinario Tier 1, de Palmer, Alaska, que en un tercio de la población canina -independientemente de la raza y el tamaño- el consumo de uvas o pasas puede desencadenar un metabolismo específico que conduce a la insuficiencia renal.

El veterinario Dr. Sean McPeck explica por qué los perros no debería comer uvas o pasas

“Esta afección grave puede desarrollarse rápidamente, por lo que es fundamental que los dueños de perros estén al tanto y tomen medidas preventivas”, alertó el experto.

De acuerdo a McPeck, los síntomas presentes en un perro después de haber consumido uvas o pasas pueden ser:

Vómitos

Cansancio e inactividad

Pérdida de apetito

Insuficiencia renal en casos graves

El veterinario remarcó que los peligros no están limitados a razas específicas o al tamaño del animal. “Cualquier perro puede ser afectado por la toxicidad de uva y pasas. No importa si su mascota es una raza grande como un pastor alemán o una raza pequeña como un chihuahua, ningún perro es inmune”, afirmó.

Las consecuencias y los peligros de que los canes ingieran estos frutos se conocen desde 2001, por lo que el especialista señaló que es un descubrimiento “relativamente nuevo”. La causa exacta de por qué afecta a ciertos animales y no a otros todavía se encuentra en investigación.

Qué pasa sin un perro comió uvas o pasas: cómo actuar

La recomendación del especialista es evitar las uvas y las pasas por completo. “La mejor manera de proteger a su perro es asegurándose de que nunca tengan acceso a uvas o pasas. Esto incluye alimentos que pueden contener estas frutas, como ciertos productos horneados o mezclas”, señaló.

Sin embargo, es clave familiarizarse con los síntomas para poder reconocer si una mascota muestra señales de haber consumido uvas o pasas por accidente y actuar rápidamente. “Si su perro ingiere incluso una pequeña cantidad de uvas o pasas, póngase en contacto con su veterinario inmediatamente”, recomendó el Dr. Sean McPeck.

En caso de que un perro haya ingerido uvas o pasas, o presente alguno de los síntomas se debe acudir rápidamente al veterinario

Por último, el experto concluyó: “La intervención temprana es fundamental para prevenir consecuencias graves para la salud”.

Qué otros alimentos no deben comer los perros

De acuerdo al club canino American Kennell Club (AKC), hay varios alimentos que los humanos comen que están estrictamente prohibidos para los perros por su toxicidad y la posibilidad de desencadenar graves afecciones. Estos son:

Chocolate : los perros no deben comer chocolate, especialmente el negro, ya que contiene sustancias tóxicas llamadas metilxantinas, que son estimulantes que detienen el metabolismo canino. Solo un poco puede causar diarrea y vómitos, mientras que una gran cantidad puede causar convulsiones, función cardíaca irregular e incluso la muerte.

: los perros no deben comer chocolate, especialmente el negro, ya que contiene sustancias tóxicas llamadas metilxantinas, que son estimulantes que detienen el metabolismo canino. Solo un poco puede causar diarrea y vómitos, mientras que una gran cantidad puede causar convulsiones, función cardíaca irregular e incluso la muerte. Avellanas : son de los alimentos más tóxicos, ya que pueden causar vómitos, fiebre, incapacidad para caminar, letargo y hasta afectar el sistema nervioso de los canes.

: son de los alimentos más tóxicos, ya que pueden causar vómitos, fiebre, incapacidad para caminar, letargo y hasta afectar el sistema nervioso de los canes. Helado: como contiene azúcar es mejor no compartirlo con los perros. Además, algunas mascotas tienen intolerancia a la lactosa.

El helado y el chocolate son dos de los alimentos que las personas no deberían darles a sus mascotas Freepik