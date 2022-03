Escuchaba ruidos, se grabó mientras dormía y lo que encontró la dejó horrorizada

Rosa Chicas es conocida en redes como @rosiduh y en el último tiempo logró conseguir una fama impensada. Su cuenta de TikTok siempre fue, para ella, una red social como cualquier otra y no esperaba protagonizar un hecho viral sino simplemente mostrar las cosas que le gustan y le divierten hacer. Sin embargo, un poco de curiosidad destapó una situación que sin quererlo recorrió el mundo entero y que hoy es motivo de debate y discusión en Internet.

Todo comenzó con un texto. Para poder publicarlo tuvo que ponerle música, motivo por el cual se puede encontrar en TikTok. Allí, ella relató algo insólito: “Descargué una app para escucharme roncar durante las noches y terminé escuchando una voz diciéndome que me suicide y otras cosas horribles. Pensé que era un fantasma así que puse una cámara en mi cuarto. Resultó que era la mamá de mi novio acercándose a mi cama y diciendo esas cosas mientras dormía”.

La primera muestra, un texto con música, narró a grandes rasgos lo sucedido; la viralización la llevó a tener que ampliar y contar toda la historia Captura TikTok: @rosiduh

Si bien el texto es por demás revelador -y pone fin al misterio paranormal- tiene una historia detrás que logró aún más alcance que el hecho en sí. La joven les contó a sus seguidores qué era lo que ocurría además de darles una pequeña advertencia de cara al futuro y, a su vez, compartió una captura de pantalla del video que evidencia a su suegra hablándole mientras duerme.

Sin dar a conocer los nombres de los involucrados y en una serie de videos, Rosa relató lo ocurrido. Según dijo, su suegra tiene otros hijos más chicos y luego de que ella saliera de la cárcel, no tenía a donde ir, por lo que se fue a vivir junto a Rosa y su pareja a su vivienda. Si bien en el día a día se llevan bien, el problema surge cuando ella duerme. “Encontré una publicidad de esas app para grabarte mientras dormís y cuando la usé, empecé a escuchar susurros en mi oído que decían cosas como ‘sos tan fea’, ‘te odio’ y otras peores que no quiero decir”, narró.

La joven mostró una captura de la cámara oculta en su cuarto y evidenció a su suegra insultándola de noche Captura TikTok: @rosiduh

Sin embargo, y acorde a Rosa, el problema recae en la relación que ella tiene con su hija más pequeña, de cuatro años, y no con el otro hijo de la mujer, su novio. “Pensé que había un fantasma en mi casa, ella se portaba muy amable conmigo. Un día en cámara la vi entrando a mi cuarto y empezó a insultarme, no tenía la app andando así que no pude escuchar qué decía. No quiero decirle nada porque recién sale de la cárcel y dice que extrañó a su hija y quiere compensar tanto tiempo perdido, creo que esa es la razón”, continuó.

“No quiero decirle a mi novio porque seguro la va a echar y no quiero hacerle eso ni a ella ni a los chicos, no tienen otro lugar a dónde ir. Más allá de todo esto, está todo bien y estoy bien; no creo que me vaya a pasar algo porque ella es realmente una buena persona, no me lo dice en la cara”, sentenció y recordó un episodio previo donde la mujer le advirtió que era propensa a hacer este tipo de cosas. De cara al final, y pese a que aseguró que nada le ocurriría, le dijo a sus seguidores que si algo le pasa, difundan el video.