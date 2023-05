Está embarazada, transfirió por error $55 mil y la inesperada actitud del receptor la sorprendió: “Era para pagar mi cesárea”

escuchar

Paula Meneza vivió una situación angustiante en los últimos días. La joven de 24 años tenía pendiente el pago de la cesárea que llevará a cabo a finales de junio, para traer al mundo a su hijo Isaías, pero un error en la transferencia provocó que los $55 mil terminaran en posesión de un hombre residente en Corrientes. En medio de la desesperación, acudió a las redes sociales para contactar al receptor del dinero, de quien solo conocía el nombre y el DNI, y el inesperado gesto del desconocido la conmovió: “Buenos valores”.

La futura mamá es oriunda de Chilecito, ubicado en la provincia de La Rioja, pero desde hace ocho meses se instaló en Catamarca, donde su pareja trabaja en el negocio de la herrería. “Tuve un embarazo de riesgo, así que me mudé para estar más cerca. El pequeño Isaías nacería entre el 30 y el 31 de junio, porque el día 29 me internan para comprobar que todo sigue bien”, señaló Meneza en diálogo con LA NACION.

El comprobante que Paula Meneza compartió Facebook: Paula Meneza

El 15 de mayo pasado, Paula fue hasta el centro del municipio en el que vive, a unos 13 kilómetros de Catamarca capital, para realizar el pago de la cesárea a la que se someterá el próximo mes. “Depositaría el dinero en la cuenta de mi marido y, después, él haría la transferencia. Pero, cuando volví a casa, me dijo que no lo había recibido y, al fijarme en el recibo, decía mal un número”, contó.

“Me puse muy mal, me angustié y me eché a llorar. Mientras, fui corriendo al Rapipago de vuelta, pero me dijeron que no podían solucionar nada y, cuando me comuniqué con el banco, me dieron la misma respuesta”, advirtió la mujer. Fue entonces cuando decidió acudir a las redes sociales para tratar de comunicarse con el destinatario de los $55 mil. “Me desesperé, porque contaba con esa plata. Si pedía prestado, iba a tener un gasto más aparte de los del bebé”, expresó.

Una colaboración solidaria

Paula acudió a un grupo de Facebook de ciudadanos de Corrientes, para tratar de dar con su destinatario. “El día 15, por error, se realizó un depósito al señor Maciel Héctor Orlando. El dinero era para cancelar mi cesárea que, con mucho sacrificio, junté. Les pido su ayuda para dar con él y apelar a su buena voluntad. Estoy desesperada”, escribió la joven en la publicación, junto al comprobante del depósito y una fotografía.

Paula acudió a las redes sociales para tratar de contactar a Maciel Facebook: Paula Meneza

“Nunca pensé que se haría viral, di por perdida la plata”, apuntó Meneza a LA NACION. Entonces, se comunicó Alina, una joven correntina de Itatí que también estaba embarazada. “Ella averiguó en el pueblo hasta dar con el señor. Me contactó con un intermediario, Esteban, quien me contó que Maciel era muy humilde, que se dedicaba a realizar imágenes de vírgenes y que no tenía redes sociales”, detalló.

Y siguió: “Esteban fue a la casa de Maciel e hicimos una videollamada, pero no se animó a hablar conmigo. Me dijo a través de la voz que no tenía problema en devolverme el dinero, que no se había dado cuenta, ya que solo utiliza la tarjeta para pagar, y me hizo la transferencia al momento”.

Paula se conmovió con el gesto del total desconocido. “Me re emocioné. Estoy demasiado agradecida. Para mí, fue muy importante, porque ya contaba con esa plata y, de golpe, todos mis planes se vinieron abajo. Aunque, desde el primer momento, mantuve la esperanza de que fuera buena persona”, expresó. Y concluyó: “Maciel demostró sus buenos valores y el resto de personas, su predisposición y solidaridad. Dios me puso a las personas correctas en el camino, con una gran honestidad”.