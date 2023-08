escuchar

Una aterradora situación se compartió en un video de TikTok. Un usuario mostró en detalle la escalofriante escena que presenció dentro de su casa. Sin que nadie lo haya tocado ni hecho nada, un juguete comenzó a moverse solo y a emitir sonidos. Asustado, pero sin dejar el humor de lado, el joven grabó el hecho en video y lo publicó en la plataforma.

Todos los días, hay distintos tipos de contenido viral que se replica en las redes. Gracias a la posibilidad de difusión masiva que tienen las plataformas, cualquier situación o anécdota puede llegar a ser conocida por miles de personas en poco tiempo.

Cada una de las imágenes o historias tienen su propia impronta y sus características que lo distinguen del resto del contenido que circula. Sin embargo, dentro del universo de lo que suele destacarse, hay algunos factores en común. Por ejemplo, todo lo relacionado con el terror o los sucesos inexplicables dan que hablar y no pasan desapercibidos.

Esto fue lo que ocurrió con el usuario de TikTok @santiv_ruiz, que en su cuenta dejó ver la espeluznante escena que tuvo que enfrentar dentro de su casa. El video dura unos 30 segundos y no tiene demasiado movimiento de cámara. Simplemente, hay que observar con atención lo que ocurre con el juguete ubicado en el centro del plano.

Estaba en su living, un juguete comenzó a moverse solo y mostró la situación con terror

Allí, lo que parece ser una muñeca, vestida con prendas rosas y blancas y con un particular sombrero, comenzó a emitir música y moverse de la nada. “Ese muñeco acaba de sonar y se está moviendo solo”, presentó el autor del video en el comienzo de las imágenes.

Ubicado sobre un estante y junto a un espejo en lo que parece ser un living, el muñeco efectivamente empezó a mover su cabeza de un lado al otro. En su diseño, el juguete también contaba con una caja musical, por lo que el movimiento vino acompañado de una canción de cuna, que dentro de este contexto favoreció al terror de quien grababa.

Mientras ocurría el movimiento del juguete, la mascota del usuario observó fijamente Captura

Lejos de cualquier hipótesis que pudiera explicar la razón de que se haya activado, no había nadie cerca y no hubo ningún movimiento alrededor que posibilitara esa acción. En esa misma línea, y mientras grababa a varios metros de distancia, el usuario remarcó esto mismo: “Se los juro que yo no activé nada”.

Tras unos segundos y un movimiento a un lado y otro, la cabeza de la muñeca volvió hacia el centro y se detuvo la música. Durante el transcurso del video, al joven se lo notó con oscilación entre el susto y el humor, para intentar combatir esa sensación de miedo. Sobre el final de las imágenes, la cámara apuntó a la mascota del joven que grabó. Subido a otro estante y bien lejos de la escena, el gato miraba fijo hacia el juguete, en lo que parecía ser una situación que el animal no comprendía del todo.

El contenido generó mucha repercusión en la plataforma. Solamente en TikTok, superó las 3.700.000 reproducciones y acumuló cientos de miles de likes y comentarios. En las respuestas, hubo una mezcla de miedo y de bromas por la expresión del gato entre los usuarios.