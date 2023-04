Estaba por dar a luz y recibió un diagnóstico que cambió su vida: “Quedé en shock”

escuchar

“Me despertaba por la mañana y me sentía paralizada”. Kate Grainger, de Newman, Australia, menciona esta frase cada ocasión en la que recuerda y relata la historia que enfrenta desde febrero del 2023, cuando fue diagnosticada con cáncer de mama poco antes de dar a luz. En la actualidad, inició junto a su familia una campaña de recaudación para poder pagar el tratamiento y se encarga de concientizar sobre la enfermedad con el objetivo de prevenirla.

Kate descubrió que algo raro ocurría cuando se percató de varios cambios físicos a las 32 semanas de embarazo. En ese momento, descubrió que su calostro -la primera leche producida por el pecho- era de un color rosa en lugar de amarillo. Sin embargo, esperó un tiempo para realizarse los estudios correspondientes.

Kate junto a su familia, antes de saber sobre la enfermedad 7News

“No pensé nada de eso. Yo estaba como, ‘Oh, en el embarazo, suceden cosas raras’. Los senos siempre están llenos de bultos durante esa época, así que realmente no pensé nada al respecto”, explicó en diálogo con el medio 7 Life. Con la finalidad de despejar sus inquietudes, y para aprovechar una visita a la ciudad de Busselton -donde viven otros de sus familiares-, se dirigió a una clínica para atenderse con un obstetra y, en simultáneo, esperar la llegada del bebé.

Cuando le informaron sobre lo que pasaba, quedó en estado de shock: “Me enviaron a hacerme una ecografía de la mama. El feliz viaje de familia al sur para darle la bienvenida a mi bebé dio un vuelco cuando los médicos descubrieron que tenía una masa del tamaño de una nuez. Nada de lo que pudieran decir me aseguraría que estaba bien”.

A las 37 semanas de embarazo, a Grainger se le diagnosticó cáncer de mama triple negativo de grado 3. “Cuando nos dijo eso, se sintió como un episodio terrible de Grey’s Anatomy porque es muy raro tener esta enfermedad durante el embarazo”, sostuvo.

Al día siguiente del devastador diagnóstico, le mencionaron que debía pasar por una cesárea de manera urgente. Afortunadamente, el pequeño Baby Heath nació saludable el 25 de febrero. No obstante, el cáncer se había extendido por el seno de Kate y hacia un ganglio linfático.

El pequeño nació de manera saludable, en medio de la enfermedad de Kate 7News

Con temores y una gran incertidumbre, les preguntó a los médicos cómo debía proseguir. En principio, fue trasladada en silla de ruedas desde la sala de embarazo a la sala de oncología para pasar por diversos exámenes. Luego se realizó una histerectomía, donde le extirparon el útero, el cuello uterino y los ovarios. Con ese escenario desfavorable, su vida dio un giro radical en cuestión de días y, lo que representaba un momento de felicidad, se vio opacado por la terrible noticia.

“Mientras estaba en el hospital, entre el momento del diagnóstico y el comienzo del tratamiento, me despertaba por la mañana y me sentía paralizada. No podía hablar, solo miedo total”, expresó.

Si bien hubo obstáculos y novedades poco prometedoras, mencionó que cada día sale adelante gracias a la ayuda de toda su familia y equipo médico: “A veces solo necesito un fuerte apretón y mi esposo es realmente calmante. Se sienta conmigo y habla de todo conmigo, realmente quiero una eternidad con ellos. Mi familia significa mucho para mí, cada risita, cada sonrisa, cada abrazo”.

En la actualidad, la familia creó una campaña en la plataforma GoFundMe para que las personas pueden ayudarlos con los costos continuos de alojamiento, vuelos, comidas y atención. Ya superó los 70.000 dólares y se acerca a su objetivo cada vez mayor de 100.000 con más de 900 donaciones. “Hay grandes costos que conlleva tener que mudar su vida 1400 km hacia el sur mientras cuida a sus tres hijos”, se lee en la página de financiación colectiva.

En la actualidad buscan recaudar dinero para los gastos del tratamiento y viajes continuos GoFoundMe

Mientras Grainger se somete al tratamiento, toda la familia debe permanecer lejos de su hogar en Newman porque en esa localidad no cuentan con los medios necesarios e infraestructura para atender a este tipo de pacientes. A pesar de este escenario, tienen esperanzas de que todo saldrá de la mejor manera.

