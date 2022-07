Estaban por viajar con su bebé, pero la aerolínea tomó una decisión insólita: “Siento que nos odian”

Lo que intentó ser un viaje normal por los atractivos turísticos que se ubican en Roma, Italia, para dos padres australianos terminó de la peor manera. Es que, antes de retornar a su hogar, la aerolínea canceló su vuelo y les anunció algo que los tomó por sorpresa: su bebé, de tan solo 13 meses, debía volver en otro avión. La desesperación cobró protagonismo y, lo que fue un hermoso recuerdo, se convirtió en una anécdota olvidable.

Según consignaron Stephanie y Andrew Braham al medio Ladbible, el 20 de julio estaban preparados para volver a Australia y contarles todos los detalles del paseo a sus seres queridos. Sin embargo, antes de llegar al aeropuerto, visualizaron sus correos electrónicos y el aviso de actualización hizo que se comuniquen inmediatamente con Qantas Airlines Limited, responsable de sus vuelos. No obstante, no obtuvieron ninguna respuesta hasta 24 horas después: “Estuvimos puestos en espera en 55 llamadas diferentes a los centro de soporte en el extranjero, sin éxito”, afirmó la pareja.

En diálogo con Ladbible, la pareja aportó detalles de lo sucedido LadBible

Luego de varios intentos, la empresa aérea les respondió. Allí, los padres les explicaron su situación y pidieron viajar los tres en un mismo vuelo. Sin embargo, esto no fue fácil: se veían obligados a permanecer en Roma durante 12 días extra, algo que en el gasto inicial no estaba planeado. “Dijeron que no habían hecho nada malo porque le reservaron un boleto a mi pequeña. Inicialmente, negaron cualquier responsabilidad. Estamos furiosos”, comentaron.

Si bien finalmente lograron un acuerdo, se sienten frustrados por lo sucedido y aún desconfían de lo que puede llegar a pasar: “Con suerte, viajaremos a nuestro hogar. No creo que realmente estemos seguros hasta que subamos a ese avión”.

Cuáles fueron las declaraciones de la aerolínea ante el revuelo

En diálogo con el medio Daily Mail Australia, Qantas envió un comunicado de disculpas hacia la familia y expresó que todo se trató de un error administrativo. “Nos estamos acercando a ellos para brindar apoyo y le reembolsaremos su alojamiento”, dijo una portavoz.

La familia estaba en Roma y debía retornar a su hogar en Australia BSFQH

Según explicó Ladbible, en abril la tripulación de la aerolínea insignia de Australia se pronunció sobre diversas problemáticas que se relacionan con las condiciones en las que se venden los vuelos. Asimismo, revelaron que fueron obligados a dormir en la parte trasera del avión en condiciones inseguras y en vuelos de largas distancias.

En aquel entonces, un miembro de la tripulación aseguró a 9 News: “Me sorprendió, mucha gente cuestionó la seguridad. Siento que nos odian, no entienden lo importante que es nuestro papel y cómo deberían cuidarnos”.

En tanto, la portavoz de Qantas, Rachel Yangoyan, sostuvo: “Vamos a instalar una cortina que envuelva todo el área para que descansen adecuadamente y con la privacidad necesaria. Pero mientras tanto, cambiamos el horario de esos vuelos para que operen durante el día y que nuestra tripulación no necesite tanto tiempo de sueño como lo haría normalmente en la noche”.

La tripulación de la aerolínea se vio obligada a dormir en camas improvisadas durante los vuelos internacionales 9News

Si bien son varias las denuncias que la aerolínea lleva en su contra, en la actualidad se busca que la pareja de australianos finalmente vuelva a su hogar con su pequeña y retomen su rutina habitual con total normalidad. Mientras tanto, se esperan más novedades al respecto.