Grabó un video diciendo que tenía el trabajo más fácil del mundo y terminaron despidiéndolo

Ollie Tutt nunca pensó que ese video en el que elogiaba a su trabajo, luego sería el causante de su despido. El joven británico de 19 años se grabó dentro de su vehículo mientras desarrollaba una jornada más y quiso destacar las bondades de su empleo, pero sus palabras no le cayeron nada bien a sus superiores, quienes a los pocos días lo despidieron.

“Si quieres un empleo fácil, haz estos malditos repartos. Es posiblemente el trabajo más fácil que he tenido, donde mejor me han pagado pagado y cuidado”, expresó el británico en su cuenta de TikTok respecto de su empleo de delivery en Sainsbury’s, la segunda cadena de supermercados más grande del Reino Unido.

A continuación, y sentado dentro de la camioneta de la empresa, agregó: “No hago mucho, solo me siento al lado de la carretera esperando para hacer estos pedidos. Como, bebo y fumo entre medio”.

“Todos los clientes son jodidamente encantadores y no he vivido ninguna situación en la que se hayan comportado como unos imbéciles”, continuó Tutt. Asimismo, siempre según su óptica, el joven advirtió que no todos los sectores de la empresa eran recomendables para desempeñarse. “No trabajes dentro de las tiendas del supermercado, eso es una basura y aburrido. En serio, si querés un trabajo fácil, hacé esto”, concluyó.

No transcurrió demasiado tiempo para que su publicación se viralizara y, consecuentemente, llegara a ser vista tanto por los empleados del supermercado, como por las autoridades de la empresa.

“Recibió mucha más atención de la que pensaba y causó un pequeño problema. Mi jefe me dijo que al gerente de la tienda no le importaba mucho realmente, aunque el hecho de que yo insultara en el clip es algo malo para la empresa”, explicó el adolescente, quien también contó que su superior le pidió que borrara el video.

Aunque la respuesta de sus empleadores no se limitó a una llamada de atención: unos días más tarde lo despidieron. “Pasó una semana y me echaron por ‘mal comportamiento’ y ‘desprestigio’. Definitivamente [el video] causó algún daño”, reconoció el británico.

Luego, respondió a varios usuarios que le advirtieron que podría generarse problemas con su post y se descargó respecto de la decisión de la empresa: “No era para tanto, son una empresa multimillonaria y les importa un pequeño video. Sí, tenían toda la razón en predecir que perdería mi trabajo... Ahora voy a postularme a otras ofertas laborales”.

Un portavoz de Sainsbury’s, consultado por los medios de comunicación acerca de Tutt, contestó: “No podemos hablar de casos individuales de empleados. Cualquier decisión de revisar el trabajo de un compañero no se toma a la ligera y se basa en una serie de factores”.

A continuación, el adolescente declaró que está intranquilo por su futuro. “Sí, me despidieron y ahora me preocupa cómo voy a pagar el alquiler en una semana”, se lamentó en otro video de TikTok. Sin embargo, en una publicación más reciente, el británico contó que encontró un nuevo trabajo.

De hecho, en la actualidad graba cada uno de sus días laborales en su flamante empleo, aunque ahora no revela demasiados detalles como para que no lo “echen de nuevo”...