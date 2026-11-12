Eunice da Silveira, 111 años: “Hay que acostarse y levantarse temprano, beber mucha leche y trabajar duro”

Aunque la esperanza de vida creció en el mundo a pasos agigantados debido a los avances tecnológicos, todavía escuchar que una persona pasa los 100 años de edad es toda una hazaña. El pasado 21 de octubre, Eunice da Silveira cumplió 111 años y se convirtió en la novena persona más longeva de todo el mundo. Nacida en Joanésia, una comunidad rural del interior de Minas Gerais, dedicó toda su infancia, juventud y adultez a trabajar la tierra.

A los 16 años, conoció a quien sería el amor de su vida, Oswaldo de Carvalho Lage. El 26 de febrero de 1932 contrajeron matrimonio y estuvieron juntos 74 años, hasta que en el año 2007 la muerte los separó en este plano. Durante sus años juntos tuvieron 15 hijos; dos fallecieron en la infancia, mientras que los 13 restantes —diez niñas y tres niños— sobrevivieron.

Al ser consultada por LongeviQuest, la organización internacional especializada en la verificación y el mapeo de centenarios en todo el mundo, cuáles eran sus secretos de longevidad, la mujer aseguró que lo más importante para ella fue siempre “acostarse y levantarse temprano, beber mucha leche, trabajar duro y comer solo lo que cultivaba en la tierra donde vivía”. Esto, según su relato, la llevó a no enfermarse nunca en su vida y tampoco a necesitar ser medicada con fármacos. Todos los remedios que ingiere son pertenecientes a cultivos naturales que ella misma prepara en su casa.

Eunice Anício da Silveira festejó su cumpleaños junto a sus nueve hijos vivos, 50 nietos, 88 bisnietos y 52 tataranietos (Foto: LongeviQuest)

Si bien la muerte de su esposo Oswaldo fue una de las más duras, Eunice reconoció que las muertes de sus hijos aún la entristecen. De sus 15 hijos, hoy solo se encuentran vivos nueve de ellos. Además, tiene 50 nietos, 88 bisnietos y 52 tataranietos. Para su cumpleaños 111, todos ellos decidieron organizarle una gran fiesta con decoraciones inspiradas en su amor por las plantas, que incluyeron una enorme torta de dos pisos, masitas y souvenirs para sus invitados.

Tenerlos a todos reunidos fue el mayor regalo para ella, quien recordó que durante su juventud no pudo darle toda la atención a sus niños como hubiera querido. El trabajo en el campo hacía que muchas veces tuviera que salir a ayudar a su marido para traer el pan a la mesa. Es por eso que sus hijas más grandes se repartían las tareas. Algunas ayudaban en el campo y otras se encargaban de organizar la casa y cuidar a los hermanos más pequeños. “Hoy tenemos niñeras, yo nunca tuve una”, recordó sobre su arduo esfuerzo.

Su cumpleaños estuvo inspirado en sus flores favoritas (Foto: LongeviQuest)

Sus hijos además comían solo lo que se cosechaba, por lo que sus dietas eran a base de maíz, calabaza y yuca, además de la cría de cerdos y gallinas. A principios de siglo, los productos procesados eran impensados y es por eso que los almuerzos y cenas eran muy abundantes y con un abanico de sabores naturales. “Hoy es mucho más fácil, todo está listo, solo necesitas el dinero para comprarlo. Hoy incluso las mujeres del campo vienen a la ciudad a comprar calabazas”, dijo Eunice, quien apodó a su celular “diablillo” porque, según ella, le informa de todo.