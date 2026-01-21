Experiencia inmersiva: la gran noche de American Express Platinum en José Ignacio

PUNTA DEL ESTE.-En una de las primeras noches del año, Laguna Escondida, en José Ignacio, se convirtió en el escenario elegido por American Express para Platinum Elemental Experience, un encuentro exclusivo destinado a socios Platinum y a referentes del mundo del arte y el espectáculo, entre ellos Juana Viale, Germán Paoloski y Zuzu Coudeu.

La propuesta reunió a 200 invitados para vivir una noche pensada para activar los sentidos y conectar con la naturaleza, a través de performances en vivo y experiencias gastronómicas especialmente diseñadas.

Desde el inicio, el entorno natural marcó el pulso del evento. El paisaje rústico, el agua y la vegetación propia de Laguna Escondida acompañaron un recorrido conceptual guiado por los cuatro elementos —tierra, fuego, agua y aire— que funcionaron como hilo conductor de toda la experiencia, que conectó a los invitados con el estilo de vida Platinum.

La gastronomía y la coctelería de autor fueron pensadas en sintonía con este eje, con tragos especialmente creados e inspirados en cada elemento. A lo largo de la noche, distintas intervenciones artísticas y una puesta musical con el DJ Ale Lacroix acompañaron el recorrido, mientras performances en vivo interpretaron la energía de cada uno de los elementos.

La experiencia tuvo como eje una puesta en escena sensorial que combinó danza, fuego, música e imágenes, reinterpretando los cuatro elementos desde un lenguaje artístico contemporáneo. La propuesta invitó a los presentes a detenerse y experimentar un momento de conexión dentro del entorno natural, en diálogo directo con el paisaje.

Más allá de este encuentro exclusivo, la propuesta de American Express Platinum en Punta del Este se extiende a lo largo de toda la temporada con beneficios y accesos especialmente diseñada para acompañar el estilo de vida de sus Socios en el principal destino del verano.

Como parte de los beneficios exclusivos en Punta del Este, los socios American Express Platinum pueden además disfrutar de servicio de playa sin cargo y beneficios especiales en Aura Beach House(1), uno de los paradores destacados del balneario, reforzando la propuesta de experiencias diferenciales que Amex Platinum ofrece durante la temporada.

