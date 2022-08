Día del Niño en la Argentina: las mejores frases para celebrarlo

El Día del Niño es una celebración que se festeja en distintas fechas dependiendo de cada país. En la Argentina, este año se da en esta jornada y para honrar a los más pequeños compartimos las mejores frases que escritores y pensadores escribieron sobre ellos.

Día del Niño: así se celebra en la Argentina y el mundo

En 1925, la Conferencia Mundial sobre Bienestar Infantil propuso que el 1 de junio de cada año se celebrase el Día Internacional del Niño. Es por este motivo que muchos países en la actualidad toman esta fecha para los festejos, y es el caso de Bulgaria, China, Cuba, Francia, Rusia y Ucrania.

En Latinoamérica, hay países que también tienen una fecha fija para el Día del Niño. Algunos ejemplos de estos son Brasil (12 de octubre), Bolivia (12 de abril), Chile (11 de agosto) y México (30 de abril).

A nivel local el Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto. Sin embargo, no es algo propio de la Argentina, ya que en Perú ocurre lo mismo.

Día del Niño: las mejores frases para dedicar a los más pequeños

El Día del Niño es una celebración a los más pequeños de las familias Archivo

● “Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz”. Agatha Christie.

● “Los niños son la esperanza del mundo”. José Martí.

● “Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan”. Antoine de Saint-Exupéry.

● “Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre”. Gabriel García Márquez.

● “El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde”. Gabriela Mistral.

● “Si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás”. Tom Stoppard.

● “La única costumbre que hay que enseñar a los niños es que no se sometan a costumbres”. Jean-Jacques Rousseau.

● “Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro”. John Fitzgerald Kennedy.

● “La verdadera patria del hombre es la infancia”. Rainer Maria Rilke.

● “El alma se sana al estar con los niños”. Proverbio.

● “Envejecer es obligatorio, pero crecer es opcional”. Walt Disney.

● “Jugar, jugar y jugar. ¿Acaso hay algo en la vida de los niños que pueda ser más importante e instructivo?”. Astrid Lindgren.

● “El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta”. Pablo Neruda.

● “Cada niño que nace es en cierta medida un genio, así como un genio sigue siendo de alguna manera un niño”. Arthur Schopenhauer.

● “El niño muestra al hombre como la mañana al día”. John Milton.

● “La infancia es la etapa en que todo se construye. De ahí la importancia de una educación personalizada y de calidad”. Paulo Freire.

● “Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer”. Pablo Picasso.

● “La mejor forma de hacer buenos a los niños es hacerlos felices”. Oscar Wilde.

● “No sé cómo puede vivir quien no lleve a flor del alma los recuerdos de su niñez”. Miguel de Unamuno.

● “La infancia es un privilegio de la vejez. No sé por qué la recuerdo actualmente con más claridad que nunca”. Mario Benedetti.