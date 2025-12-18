“Frescura en tu vida”: mirá la emocionante campaña con la que una marca líder en grifería apunta a redescubrir el placer y la vitalidad del agua

La ducha después del “fulbito de los viernes”; disponerse a lavar los platos tras una fiesta; los gatos que se suben a beber a la bacha; ayudarles a los chicos a lavarse la cara; un baño relajante para cerrar un día agotador. Algo especial sucede alrededor del agua: desde gestos mínimos que cambian el estado mental hasta ese inconfundible sonido que tapa el ruido del mundo y regala una inmediata sensación de vitalidad.

Fue ese el núcleo de ideas que dio origen a “Frescura en tu vida”, el concepto que está lanzando FV y que, justamente, invita a redescubrir el placer y la vitalidad que el agua puede brindar en la rutina diaria de las personas, una cotidianeidad en la que los productos de la marca líder de griferías cumplen un rol de habilitadores de experiencias únicas.

El nuevo enfoque busca fortalecer la relación de la marca con sus consumidores, a los que vuelve a hablarles de una manera directa. Todo el desarrollo estratégico y creativo fue el resultado de un profundo proceso de investigación alrededor de una mesa de trabajo a la que se sumaron distintos actores de la industria: arquitectos, diseñadores, decoradores y también consumidores. En este camino, la marca contó con el acompañamiento de sus partners estratégicos, como las agencias de marketing y creatividad Vera, Cheche e Interactivity.

Celebrar los momentos que hacen bien

La compañía busca poner en valor el agua como vehículo en la búsqueda del bienestar cotidiano. Así, FV evoluciona desde su histórico concepto de “Grifería de alta tecnología”, centrado en el producto y su innovación, hacia “Frescura en tu vida”, una noción emocional, humana y cercana que celebra los momentos que hacen bien y revaloriza la experiencia del hogar.

“Con ‘Frescura en tu vida’ queremos acercarnos a las personas desde un lugar más experiencial y positivo. El agua es fuente de vida, y nuestras griferías son el medio a través del cual las familias la disfrutan, se relajan y se reconectan cada día”, explica Diego Páramos, gerente de Marketing de FV.

Los momentos cotidianos con el agua conforman todo un ritual. AYO Production - Shutterstock

Sin dejar de lado la esencia de FV como marca pionera y comprometida con el diseño, la calidad, la tecnología y la sustentabilidad, el mensaje conecta directamente con la emoción y el bienestar de los usuarios. De hecho, las letras “F” y “V” se resignifican como símbolos de fluidez, frescura y vida, todos atributos que inspiran a repensar la vida diaria desde una mirada más consciente y más equilibrada.

Después de más de un siglo acompañando escenas cotidianas, la marca de trayectoria centenaria y presencia en más de 25 países vuelve a poner el foco en algo esencial: cómo cada persona vive, siente y transforma su experiencia con el agua puertas adentro.

