¿Hay colectivos este jueves 9 de abril?

Los pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentaron este miércoles 8 de abril considerables demoras y una frecuencia reducida en el servicio de colectivos. A raíz de esto, Daniel Tenisi, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), confirmó la situación y atribuyó la merma en la cantidad de unidades en circulación a la crisis económica que atraviesa el sector. El dirigente explicó que las empresas bajaron su operatividad entre un 30 y un 40 por ciento debido a la falta de fondos para adquirir el combustible necesario para cubrir los recorridos habituales.

Los pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentaron este miércoles 8 de abril considerables demoras y una frecuencia reducida en el servicio de colectivos

El conflicto tiene como eje central el incremento desmedido del precio del gasoil mayorista. Según los datos aportados por la CEAP, este insumo subió un 25 por ciento durante el último mes y superó los 2100 pesos por litro. Esta cifra representa un problema mayor para los operadores, ya que el esquema de cálculo estatal contempla un valor de 1744 pesos, lo que deja un bache financiero que las compañías no logran cubrir. “Nosotros estamos para llevar gente, no para no llevar gente; le pedimos disculpas al pasajero, pero si no, el Gobierno no nos recibe”, expresó Tenisi en declaraciones a Radio Mitre, al tiempo que justificó la medida como un último recurso ante la crítica situación de caja que afrontan las empresas en la actualidad.

Tenisi justificó la medida como un último recurso ante la crítica situación de caja que afrontan las empresas en la actualidad Alessia Maccioni - LA NACION

La estructura de costos del sistema cambió de manera drástica en el último tiempo. El gasoil representa ahora el 20 por ciento del total de gastos de las empresas. A este escenario se suma la caída en los subsidios que entrega el Estado. Mientras que en diciembre de 2023 las partidas estatales cubrían el 91 por ciento de los ingresos de las firmas, hoy ese porcentaje retrocedió hasta el 63 por ciento. Esta quita de recursos ocurre en un contexto de caída del 12 por ciento en la demanda del servicio durante el último año, lo que implica que el sistema traslada a 1,1 millones de personas menos cada día. La crisis se traduce también en la pérdida de 3.000 unidades del parque automotor en los últimos cuatro años.

¿Hay colectivos este jueves 9 de abril?

Ante el panorama complejo, el sector espera una definición inmediata por parte de las autoridades nacionales. Tenisi informó que los representantes empresarios mantendrán este jueves 9 de abril a las diez de la mañana un encuentro clave en la sede del Ministerio de Economía con funcionarios de la Subsecretaría de Transporte para exponer su situación y reclamar un refuerzo en los subsidios vigentes. Sin embargo, el presidente de la CEAP no mostró optimismo sobre una resolución favorable inmediata del conflicto.

El presidente de la CEAP no mostró optimismo sobre una resolución favorable inmediata del conflicto Tadeo Bourbon - LA NACION

A su vez, el dirigente manifestó su preocupación por el pago de los salarios de los conductores y advirtió que el escenario tiende a agravarse durante los próximos días si no surgen medidas paliativas desde el Ejecutivo. La crisis del transporte se combina con una caída general en la demanda del servicio, motivada por la reducción del empleo y la menor actividad económica, lo que complica aún más la sostenibilidad del transporte público masivo en el AMBA.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.