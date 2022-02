Ganó US$7 millones en la lotería, pero fue a trabajar por una particular razón

Una mujer de Australia recibió el dulce toque de la fortuna al ganar la lotería de su país y convertirse en multimillonaria de la noche a la mañana. Sin embargo, esta joven, que se alzó con un premio de siete millones de dólares, decidió continuar con su rutina y asistir a su jornada laboral porque “no quería defraudar” a sus compañeros de trabajo.

La mujer, que no fue identificada, pero que vivie en el norte del estado de Queensland, en Australia, estaba preparándose para ir a su trabajo el pasado miércoles cuando recibió un llamado de la compañía que organiza la lotería de su país. Así, la muchacha se enteró de que había ganado, en soledad, el premio mayor de uno de los juegos de azar más populares de la nación de los canguros: el OzLotto.

Ella ni siquiera había revisado su boleto ganador cuando recibió la llamada con la noticia que le cambiaría la vida. Los números que había escogido en el juego la habían hecho acreedora de unos 10 millones de dólares australianos, algo así como unos 6.800.000 dólares estadounidenses.

“¡Dios mío! Esto es increíble. Somos multimillonarios”, dijo la mujer al recibir la noticia, y agregó: “Mi pareja está sentada al lado mío y escuchó lo que dijeron en la llamada. Está atónito”. Según los medios australianos, la mujer está de novia con un hombre que también es su compañero en el trabajo.

“Esta es una victoria que cambia nuestra vida. Llegó en el mejor momento, porque tuvimos unos meses difíciles, y esto nos ayudará mucho. Una sueña con estas cosas, pero nunca imaginé que me podría suceder”, dijo la mujer, según consigna el medio australiano 9 News.

A la hora de contar qué planes tiene para su ostentoso premio, la mujer señaló: “Esto significa que podemos conseguir la casa de nuestros sueños y puedo ayudar a mis padres a jubilarse, lo cual será un sueño hecho realidad. Con el resto, no estoy segura de lo que haremos. No esperé jamás ser multimillonaria”.

Pero sobre el final de sus declaraciones, la afortunada australiana señaló que la rutina diaria, al menos en lo laboral, no cambiaría, a pesar de los millones obtenidos. “Desafortunadamente, tenemos que ir a trabajar hoy -contó-. No queremos defraudar a nuestros equipos, así que no creo que podamos reportarnos enfermos. Pero podríamos hacer algo bueno esta noche para celebrar”.

Esta responsable joven no sería la única ganadora del loto australiano en su región. El dueño de la casa de lotería donde ella compró el boleto triunfante contó que en ese mismo comercio, en agosto del año pasado, un comprador terminó ganando un premio de 570.000 dólares.

Claro que aquella vez, el venturoso cliente no había ganado el premio mayor, sino uno secundario. Para alzarse con el primer premio del OzLotto, los apostadores deben acertar una lista de siete números. Es lo que le pasó a la joven ganadora, que triunfó con las siguientes cifras: 37, 41, 9, 28, 5, 7 y 16. Un verdadero aluvión numérico de buena suerte que, sin embargo, no le impidió cumplir con sus compromisos laborales.