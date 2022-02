Antes de morir, su mamá le dejó un mensaje revelador sobre su identidad escrito en una servilleta

“Por favor cuídenla y búsquenle una familia que le de amor y un hogar. Yo no puedo dárselo ni tenerla conmigo, y no quiero que ella sufra. Gracias, mamá”, se puede leer en un nota que Gabriela Quiñones descubrió a los 23 años y de esta manera se enteró que la historia completa de su adopción.

A partir de este hallazgo se abrió una nueva puerta en su vida: saber sobre su orígenes. Un conjunto de recortes de diarios que datan de finales de los años ‘90 son parte del rompecabezas que comenzó a armar tras recibirlos de parte de su mamá adoptiva, que los guardó como una reliquia y antes de morir le dejó encargado a otra de sus hijas que se lo diera a Gabriela. Sin demasiadas, expectativas pero con la necesidad de cerrar un capítulo, decidió compartir lo que le pasó en Twitter y rápidamente se viralizó. En diálogo con LA NACION contó parte de su historia.

“Días antes de morir, mí mamá le pidió a mí hermana que me diera una caja en la que estaban mis papeles de adopción, entre otras cosas. Se aclararon dudas que tenía y surgieron muchas otras. No creo en la inmensidad de las redes sociales para encontrarte pero si creo en mí paz”, escribió Gabriela en un tuit.

El mensaje estuvo acompañado por una imagen más que elocuente: recortes de diarios con titulares que relatan cómo fue su llegada al mundo. Allí se puede leer: “Una mujer dio a luz en la Comisaría de Arroyo Verde”; “Beba abandonada ya tiene familia”; “Pasos previos a la adopción” y “La niña que nació en Arroyo Verde fue dejada por su madre en el hospital”.

En su cuenta de Twitter, Gabriela compartió su historia (Foto Twitter @gaby_quinoness)

La historia de su vida se remonta a septiembre de 1998, al nacer en la comisaria del paraje limítrofe entre las provincias de Chubut y Río Negro, Arroyo Verde. Una mujer llegó a la dependencia en trabajo de parto y, con asistencia de los uniformados, tuvo a su bebé. O al menos así reconstruyeron el hecho los diarios locales ese día.

La historia fue relatada en el diario El Chubut (Foto gentileza Gabriela Quiñones)

Verse en el diario la sacudió, sin embargo intentó tomárselo con calma. Sin tener un fin puntal y ante la sorpresa que le generó lo ocurrido, la joven que vive en Puerto Madryn quiso compartir su historia en las redes y rápidamente obtuvo miles de respuestas.

“Mis papás siempre me dijeron que era adoptada y que había salido en el diario pero nunca lo había visto”, contó en diálogo con LA NACIÓN. Además, señaló que los papeles de su adopción siempre estuvieron a su disposición aunque nunca le prestó demasiada atención. Sin embargo, la situación cambió ante el fallecimiento de su madre y algo hizo que ella quisiera tenerlos en las manos.

Al momento de abrir la caja que los contenía, no solo encontró documentos sino las páginas viejas de los diarios. Allí supo un dato revelador: su madre biológica se llama Alejandra Karina González.

Fueron esos recortes guardados durante décadas en una caja los que le brindaron más información: González es oriunda de Bahía Blanca, viajó por la Ruta Nacional N° 3 en busca de su madre que presuntamente vivía en la zona, según ella misma relató ante las autoridades ese día de septiembre de 1998. Fue en Arroyo Verde que comenzó trabajo de parto y buscó ayuda con la Policía. Gabriela nació en la comisaria con tres efectivas como parteros.

Madre e hija fueron trasladadas al hospital de Puerto Madryn. En el artículo también se detallaba que tras ese viaje, la mujer iba a encontrarse con su esposo, de nombre Julio Martini, que podría ser el padre de Gabriela.

La nota escrita por Alejandra González (Foto gentileza Gabriela Quiñones)

Si bien la historia de su adopción no era desconocida para Quiñones, sí lo fue la nota que dejó Alejandra al momento de abandonar el centro de salud: “No sabía que me había dejado esa carta. Tengo entendido que lo dejó en un papel o una servilleta en la habitación del hospital. No sé donde está”.

A pocos días de la viralización de su tuit, además de recolectar más datos sobre cómo fue su nacimiento y adopción, ahora la joven -que es mamá de una beba- cuenta con otra información que le ofrecieron los usuarios: el perfil de dos mujeres que podrían ser la Alejandra Karina González que busca. Una de ellas vive en Bahía Blanca, mientras que la segunda en Puerto Madryn.

“Ya que se generó todo esto vamos a ver qué sale. Si aparece, aparece y sino sigo con mi vida normal. Nunca fue algo indispensable o que necesitara saber. Mis papás siempre me preguntaron si la quería buscar y yo no quise”, le aseguró Gabriela a este medio tras la enorme repercusión de su tuit.