Gastó $ 64.000 en un restaurante, se quejó de los “impuestos” y una explicación lo dejó en ridículo: “11 lucas de IVA”

Un joven fue a comer a un lujoso restaurante porteño y, como ya es casi una costumbre en estos tiempos, subió a las redes sociales el ticket de lo consumido y expresó su queja. Pero, a diferencia de lo que sucede en muchos casos, esta vez el usuario no protestó por el precio que tuvo que pagar, que fueron $64.000, sino que se quejó de la cantidad de ese dinero que se iba en impuestos, unos $11.000, según el mismo ticket. Su posteo en Twitter se viralizó y recibió decenas de respuestas y, entre ellas, hubo una que, al mostrar al joven un detalle de la cuenta, lo dejó en ridículo.

El autor de la queja en su cuenta de Twitter fue el usuario @GianFerreyra_, quien posteó la foto del ticket con el detalle de lo consumido en un restaurante de la zona de Retiro y escribió en la publicación, notablemente enojado: “$64.00, cuatro personas, de los cuáles tenemos $11.000 de impuestos para que se los lleve el Estado nefasto”. Sobre el cierre del posteo, el muchacho dejó ver su afinidad política con un corto menaje: “(Javier) Milei 2023″.

La queja del joven tuitero por los $11.000 impuestos que debió pagar en una cena para cuatro, cuyo monto total fue de $64.000 Twitter / @gianferreyra_

El posteo, publicado en la madrugada del 31 de diciembre, recibió una gran cantidad de comentarios. Muchos de ellos cuestionaban al joven por quejarse de un precio que estaba en el menú y otros se asombraban por el costo del bife de chorizo Wagyu, que era de $14.000. El usuario Gian se encargó de remarcar, a varios de los que exponían estos comentarios, que él no protestaba por el costo de la cena, sino que se manifestaba en contra de la cantidad de ese dinero que iba para impuestos.

El ticket que subió Gian, con los detalles de los gastos Twitter / @gianferreyra_

Para resaltar este punto, unas horas más tarde de su publicación inicial, el joven libertario escribió: “Me encanta la cantidad enorme de androides con encefalograma plano diciendo que me quejo de lo que me salieron las cosas. El problema es con los impuestos, que no te deberían de cobrar un mango. Revienten”.

Pero luego de que quedara claro cuál era el motivo de la queja llegó un usuario que retuiteó el mensaje de Gian y le dio una respuesta directa a su queja puntual, la de los impuestos. Ricardo Ariel Rotztein (@Musgrave) es el nombre de esta persona que notó un detalle en la cuenta, y escribió: “Vamos a educar a la juventud maravillosa. Si miran bien este ticket no tiene valor fiscal, por lo tanto las 11 lucas de IVA se las queda el restaurante evasor. Centennials, los están c...”.

Un usuario retuiteó el mensaje de Gian quejándose por los impuestos pagados y le dio un detalle que, al parecer, él no había tomado en cuenta Twitter / @musgrave

En el mismo sentido, la usuaria Nadia señaló el detalle de que en la cuenta misma se anunciaba que el ticket era “no fiscal” y añadió una serie de emojis que reían, en señal de que, en cierta medida, se estaba burlando del detalle que, supuestamente, no había advertido el muchacho.

Otra usuaria también le hizo notar a Gian que lo que había recibido en el restaurante no era un ticket fiscal Twitter / @nadia24barra7

Sin embargo, el joven Gian respondió que ese que había exhibido en su fotografía no era el ticket final, se trataba de una precuenta. Cuando otro usuario le pidió al autor del posteo el ticket final, el joven respondió: “Dale, ahora vuelvo en el tiempo y le saco foto”.

Muchos usuarios explicaron que lo que mostró Gian era una "precuenta", no el ticket final @cc

Otros tuiteros también apoyaron la defensa de Gian, de que lo que había exhibido era una precuenta, y no el ticket final. En ese sentido, el usuario Cartón, escribió: “(El ticket) Es una precuenta. De hecho, lo dice. La traen, la aprobás o desconoces algún gasto mal facturado y te traen el ticket fiscal”.

Como sea, este posteo del joven seguidor de Javier Milei demuestra que la moda de exhibir cuentas de restaurantes en las redes sociales para quejarse de algún concepto que venga en el ticket continúa causando furor entre los usuarios y siempre es un buen disparador para generar las más intensas e interesantes discusiones.

