Gino Bogani. Nos recibe en su casa de Recoleta y hace un balance de 2020

En su casa de Recoleta, el diseñador repasa 2020 junto al pesebre: cómo es vestir a Juana Viale, la invitación que le hizo Mirtha para fin de año y el recuerdo de sus fiestas más especiales

Recién termina de almorzar y en un par de horas, llegará Juana Viale para las últimas pruebas del año. "En total fueron cuarenta modelos que hice para ella, entre los que hay tres vintage que adapté ligeramente", nos cuenta Gino Bogani. En la tranquilidad de su casa de Recoleta, el gran diseñador da comienzo a una charla, llena de recuerdos, con ¡HOLA! Argentina.

-¿Cómo transitaste este año tan particular?

-Igual que todos. Es un año atípico, triste y doloroso por lo que le toca a vivir al mundo. Tenemos que seguir llevando una conducta responsable para que, más allá de la vacuna, podamos salir lo más rápido posible de esta situación. No se trata sólo de un tema de salud, sino también de un momento económico complicado.

-¿Te llevaste bien con el encierro?

-A mí me gusta mucho estar en casa. Tuve tiempo para hacer cosas que siempre relegaba, como ordenar las miles y miles de fotos que tengo, que aún sigo clasificando. Cuando llegó el pedido de Juana para que la vistiera, me hizo muy bien porque puse a andar mi maquinaria creativa. Es un trabajo vertiginoso por los tiempos de la televisión y a la vez, muy estimulante porque conozco a Juana desde la panza y si bien nunca habíamos trabajado juntos, tuvimos una conexión extraordinaria desde el minuto uno. Nos divertimos mucho.

-¿Qué descubriste de Juana?

-Su gran personalidad, su energía arrolladora. Es una mujer fresca, tiene buen humor y siempre está bien predispuesta. Además de ser monísima, su forma de ser me estimula para crear. Todo lo que le propongo, le gusta. Ella se siente cómoda y vive con entusiasmo cada uno de mis diseños y eso hace que se luzcan más.

-¿Cómo fueron las repercusiones?

-¡Fantásticas! La gente es muy cariñosa, no puedo pedir más. Y hablan de Juana y de mí como una buena dupla de trabajo porque se nota que tenemos química. Además, Marcela [Tinayre] y Chiquita [Mirtha Legrand] siempre tienen palabras muy lindas conmigo.

-A Mirtha también la vestiste mucho para sus programas.

-Sí, allá por el año 70 y pico, la vestí de lunes a viernes durante seis o siete meses seguidos. ¡Eso sí que era un maratón de vestidos y accesorios! Y después, a lo largo de todos estos años, también le hice otros trajes para diferentes eventos y galas. Ahora con Juana es como como un volver a todo aquello y justo en un momento de un gran parate laboral. Para un creativo como yo fue como volver a sentirme vivo en un momento muy difícil también para la moda.

-¿La ves a Juana parecida a Mirtha?

-Sin dudas. Y también tiene muchas cosas de su madre. Juana hereda el reflector de la familia. Yo siempre le digo a Chiquita que tiene su propio reflector y adonde vaya, ilumina todo. Es una mujer extraordinaria y muy admirable. Y Ámbar, la hija de Juana, creo que también va por el mismo camino de esas mujeres.

-¿Cómo vas a pasar Navidad?

-Marcela me invitó para el 24 y Chiquita, para Año Nuevo, pero desde hace años paso estas fechas con una familia muy amiga. Me duele decirles que no porque con ellas también somos familia.

-¿Cómo te pegan estas fechas tan especiales?

-Yo las vivo como encuentros de afectos. Son momentos para celebrar. También para repasar lo malo y así agradecer aún más lo bueno que nos tocó. Fueron meses muy difíciles. Llegar a fin de año con salud merece un festejo ¡por partida doble!

-¿Tus fiestas más especiales?

-Todas las que pasé con mamá y papá. También las que estuve con amigos en Saint Moritz, en Nueva York, en México, en Río de Janeiro allá por el 61. Me acuerdo un fin de año en Connecticut, en 1966, que los anfitriones de la fiesta nos dieron trajes iguales a todos los invitados. ¡Una maravilla!

-¿Cuáles van a ser tus deseos a la hora del brindis?

--Que el Dios de cada uno, o en lo que cada uno crea, nos dé claridad, nos olvidemos de las oscuridades, mucha salud y trabajo

Cuando su papá vivía él era quien se encargaba de armar el pesebre en casa de Gino. "Eran más de cien piezas en miniatura que pertenecían a mi abuelo", recuerda el diseñador. Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Junto a Juana en un alto del programa. "Si bien nunca habíamos trabajado juntos, tuvimos una conexión extraordinaria desde el minuto uno. Nos divertimos mucho", revela Bogani Fuente: HOLA

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

