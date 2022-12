Grabó cómo quisieron “comprar” a una joven de 15 años a cambio de camellos en Qatar y rompió las redes

escuchar

Una situación bastante perturbadora ocurrió en las calles de Qatar durante el reciente Mundial de fútbol cuando un grupo de hombres acechó a una joven de 15 años que estaba cenando junto a su familia. Uno de ellos quiso comprarla con camellos y el video se viralizó en redes.

“Hombres quieren comprar a una nena de 15 años por camellos”, reza el texto del clip compartido en TikTok por una cuenta que subió mucho contenido sobre el Mundial de Qatar. El video superó las dos millones de reproducciones y acumula más de 1500 comentarios, la mayoría, horrorizados por la situación.

En el clip se puede ver con claridad la incomodidad y temor de la niña y en off un hombre relatando lo que está sucediendo: “Parece una subasta, amigo. Mira todos los vagos locos con la pibita. Lo más raro de todo esto es que tiene 15 años y estos son vagos grandes”, comenta.

Los comentarios criticando esta modalidad no se hicieron esperar: “Que miedo sería andar sola por allí”, “Está asustada y reincómoda”, “Que miedo y que peligro que si no pueden conseguir por las buenas le hagan daño por las malas. No normalicemos eso nosotros también”, “Ahí te das cuenta que tan mal está el país en derechos humanos y demás cosas”.

Algunos aseguraron que la “propuesta de intercambio de camellos por mujeres” se trata solo de un chiste que perdura con el transcurrir de los años. Hay quienes afirman que los comerciantes “se pegan como abrojos a sus potenciales compradores” y en un intento por “caer simpáticos y aflojar al cliente tienen una escena preparada” que incluye a las mujeres que acompañan a las familias. Los vendedores, entonces “juegan” a cambiárselas a sus maridos o novios por muchos camellos, como una dote, que en realidad se le entrega al hombre. Lo cierto es que la “compra y venta” de mujeres está metida en la historia y cultura de muchos países de Medio Oriente.

“¿Cuántos camellos por ella?”: la inesperada propuesta a un matrimonio que fue de vacaciones con su hija a Israel

En 2014, Bernardita Pavani acompañó a sus papás, que son muy creyentes, a hacer una peregrinación por Israel. El viaje, en rigor, incluyó visitas guiadas por ciudades como Tel Aviv, Nazareth, Belén, Jerusalén y Roma, y lo hicieron con la idea de “pisar los caminos que transitó Jesucristo”, aunque en el trayecto se llevaron una desagradable sorpresa. En un mercado de Jerusalén le ofrecieron a su mamá 600 camellos por ella, que en su momento tenía solo 17 años.

“Estaba con mi mamá y mi papá en Israel, donde visitamos varias ciudades. Ellos habían ido a Israel en 2012, les gustó mucho y volvieron [en 2014] y quisieron llevarme. Entonces, volvimos a ir y visitamos varias ciudades”, siguió. El episodio sucedió en el Mercado de Jerusalén, en la parte musulmana de la ciudad y a sus 17 años, relata la joven que ahora tiene 25 años.

Bernardita compartió en Twitter un recuerdo de Facebook donde relató lo que vivió hace 8 años Twitter

En un instante, su papá se adelantó y quedó sola con su mamá en un local. “Mi papá iba adelante, yo estaba con mi mamá viendo distintos lugares. Me puse a ver un puestito, en eso, cuando estábamos viendo cosas y la persona que atendía el puesto me empieza a mirar bastante. Ahí es bastante común que los hombres te miren todo el tiempo, sin filtro. El hombre que atendía el puesto me agarra la mano, me mira a los ojos y le empieza a decir a mi mamá: ‘How many camels for her? [¿Cuántos camellos por ella?]”, mi mamá no habla inglés. Mira y nos quedamos las dos impactadas porque el tipo me estaba agarrando del brazo y me tironeaba”, reconstruyó.

La joven, sostuvo, no sabía cómo reaccionar ante esta situación, porque no tenía herramientas para responder y se paralizó. Durante el episodio, Bernardita entendió que se trataba de “un trueque”, aunque nunca supo si fue un chiste, pero allá se plantea como una suerte de intercambio de una práctica común entre familias. “Para mí siendo tan chica eso me impactó tanto, porque es como ponerle un valor a una persona, y cómo te lo ofrecen es fuerte”, agregó. El día anterior la familia había viajado a Jericó, una ciudad en medio del desierto, donde hay beduinos [árabes nómadas], quienes acostumbran a hacer este tipo de trueques que consiste en “la compra de la novia”.

LA NACION