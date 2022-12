Depositó un cheque de US$43.000 dólares, lo acreditaron a una cuenta equivocada y la respuesta del banco la indignó

escuchar

Una mujer de Vancouver, Canadá, fue al banco para hacer el depósito de pago a sus proveedores y empleados. Sin embargo, días después de la transacción, vio que la cantidad no estaba reflejada en las cuentas. Entonces, volvió a hablar con la cajera y se dio cuenta de que los US$43.000 dólares depositados se habían acreditado a otro cliente, por un supuesto error. A través de su perfil de TikTok, luego contó su experiencia.

En la cuenta @vancouvermama1, la empresaria detalló que el Royal Bank of Canada había enviado su depósito a una cuenta de un hombre llamado “John”. Según dijo, la cajera la intentó culparla a ella y a su esposo por la equivocación. La empleada le habría reclamado por dar información incorrecta en su solicitud: “Le dije: ‘¿Qué es un comprobante de depósito?’ (...) Dimos la tarjeta bancaria y el PIN, como siempre hacemos cuando enviamos un cheque”, aseguró en uno de sus clips.

Según el testimonio de la mujer, la cajera insistió en que el “simple error” había sido de ellos y no del banco, ya que no siguió un protocolo estipulado. Tras esto, la tiktoker sacó su celular y comenzó a grabar lo que ocurría en el momento. Inmediatamente, la empleada le informó que no estaba permitido: “Entiendo totalmente que ocurran errores, pero trataron de culparnos porque no usamos un comprobante de depósito y nunca nos lo pidieron”, agregó más tarde en los comentarios la creadora de contenido.

La mujer canadiense contó su mal momento en el banco

Después de una discusión, la mujer les contó a sus seguidores que, cuando finalmente la empleada admitió su error, le advirtió que la investigación demoraría entre cinco a 10 días. Esto, debido a que no podían simplemente transferir el dinero de la cuenta incorrecta. Según se vio en las imágenes, finalmente su caso se resolvió con éxito.

Por si fuera poco, la creadora de contenido relató que “John”, quien fue el cliente a quien le llegaron los US$43.000 dólares, había gastado US$30.000 dólares en tan solo tres días.

¿De quién fue el error?

Luego de hacer eco en la red social con más de 1,5 millones de reproducciones en su primer clip, un usuario en TikTok, que afirmó haber trabajado como cajero de un banco, sugirió que el error pudo ocurrir porque el empleado dejó la cuenta abierta del cliente previo e hizo la transferencia allí.

Otros usuarios se mostraron solidarios y compartieron que era algo muy común en las transacciones de los bancos: “Es un error humano y se está corrigiendo. La gente lo hace más grande de lo necesario”; “Es literalmente lo más fácil de revertir”; “Como empleado de un banco, esto sucede cuando alguien no proporciona un comprobante de depósito, pero es muy fácil de revertir y comprobar. Todos cometemos errores”.

La empleada del banco aseguró que le devolverían el dinero a su cuenta

Incluso, hubo personas que especularon con que podría tratarse de una mala jugada de la empleada, dado que les pareció “sospechoso” que, tras la equivocación, “John” se haya gastado más de la mitad del dinero: “Parece que alguien necesitaba el dinero. No es de extrañar que no quisieran transferirlo a su cuenta”, escribió otra persona. Una usuaria más estuvo de acuerdo y agregó: “No entiendo cómo se depositó en la cuenta de ‘John’ si insertaron su tarjeta. Nunca he llenado una boleta de depósito tampoco”.

¿Qué pasa si transfieren mi dinero a una cuenta equivocada?

De acuerdo con la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (cfpb), una agencia gubernamental de Estados Unidos, es importante verificar los números de cuenta antes de enviar una transferencia. Según se detalla en su sitio oficial, si el error es del usuario, podría perder su dinero, ya que no sería posible recuperarlo: “Cuando envía una suma a otra persona, la empresa que utiliza puede solicitar la información del destinatario, como el nombre y la dirección, o el número de cuenta, para que coincida con cierta información que proporciona al recibir el dinero que ha enviado”.

