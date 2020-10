Intriga en la realeza: sugieren que Isabel II podría dejar el trono en 2021

Fuentes allegadas a la corona británica aseguran que la monarca podría abdicar en favor de su hijo Carlos cuando cumpla 95 años Crédito: International Business Times

Como Billy Joel lo inmortalizó en su canción "We Didn't Start the Fire", tras la muerte de Jorge VI, Isabell II asumió como monarca del Reino Unido el 6 de febrero de 1952. Y como todo tiene un final, después de 69 años, la reina podría dar un paso al costado en 2021, dejando en el trono a su hijo mayor, el príncipe Carlos.

La posibilidad de que la reina Isabel II sea reemplazada por su primogénito el año que viene fue sugerida por el especialista en realeza y biógrafo de la corona británica Robert Jobson. "Creo firmemente que cuando la Reina cumpla 95 años dará un paso al costado", aseguró en diálogo con el programa The Royal Beat.

El biógrafo real Robert Jobson hizo resonantes declaraciones en el programa True Royal Beat Crédito: Daily Mail

En la misma línea, el periodista de NewsWeek, Jack Royston coincidió en que Isabel II terminará dejando el reino en manos de su hijo, aunque no sea lo que más le guste. "Creo que ella no quiere eso, pero siendo realistas, va a llegar un punto en el que ya va a haber delegado todo en Carlos: ¿cómo mirás a tu hijo a los ojos y le decís que no va a ser rey?", cuestionó.

Las declaraciones de Jobson tienen lugar días antes del aniversario 25 de la entrevista que Lady Di le concedió al programa BBC Panorama. El especialista royal cree que la reina intervino para menguar el poder que la princesa de Gales había acumulado.

"En el período en que se anunció la separación [del príncipe Carlos y Diana], ella había logrado obtener todo lo que se había propuesto. Ella dio la entrevista porque se creía más poderosa que la reina. Y la reina dijo que había sido suficiente y bajó la persiana", graficó.

Como reproduce International Business Times, Jobson también se refirió al papel desempeñado por Felipe de Edimburgo en todo lo concerniente a la cobertura mediática de la familia real. "Fue Felipe quien estuvo detrás de primer discurso de Navidad televisado. Fue su decisión de transmitir la coronación e hizo que [Winston] Churchill lo mirara de reojo", expresó.

