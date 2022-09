Habló de la deuda de los argentinos con el “imperio británico” y lo destrozaron en redes

En su perfil de Twitter, el usuario John P. Acquaviva, venezolano residente en Inglaterra, se define como “experto en debates”. Y eso es justamente lo que parece haber buscado cuando compartió un posteo en su cuenta en el que asegura que la Argentina tiene una “fuerte deuda” con Gran Bretaña.

“Si no fuera por el Imperio Británico, los argentinos aún usarían señales de humo”, escribió el joven influencer, y recibió una catarata de respuestas por parte de los usuarios de nuestro país.

John Patrick Acquaviva (@JPAFS) tiene en Twitter unos 166 mil seguidores y allí suele exponer sus críticos pensamientos sobre la realidad de Venezuela y otros temas de política internacional.

El mensaje que repercutió tanto en Argentina es del pasado lunes 12 de septiembre, cuando escribió: “Si no fuera por el Imperio Británico, los argentinos aún usarían señales de humo, y al mismo tiempo son los que más odio tienen a los británicos en Latinoamérica. Repito lo que he dicho en el pasado: los argentinos son los españoles de Latinoamérica”.

El tuit de John P. Acquaviva sobre los argentinos y el imperio británico recibió más de 300 mensajes como respuesta, en su mayoría, con fuertes críticas Twitter / @jpafs

El comentario de Acquaviva se relaciona con la muerte de la reina Isabel II, ocurrida el pasado jueves 8 de septiembre, y el modo en que algunos usuarios argentinos se refirieron de modo crítico al fallecimiento de la monarca.

Para el influencer, en cambio, la noticia sólo podía ser leída en clave de consternación. “Una pérdida irremplazable, una Reina inigualable. QEPD”, escribió el día del fallecimiento junto con una foto antigua de la reina.

En anteriores tuits, Acquaviva había manifestado su dolor por la muerte de Isabel II y también había cuestionado a los argentinos con un tema muy sensible como es la soberanía de las Islas Malvinas Twitter / @jpafs

El mismo día, pero poco después, Acquaviva expresó en otro tuit su primer mensaje sobre la relación entre Inglaterra y la Argentina. “Argentinos pueden celebrar la muerte de la Reina pero no podrán recuperar las Malvinas. Disfruten su gobierno socialista y su inflación”, escribió el influencer.

Algunos tuiteros apelaron al humor para responder al influencer Acquaviva Twitter / @abrileslopeor

Poco después, cuando un usuario de Twitter le preguntó directamente al influencer: “¿Por qué ese odio?”, el joven venezolano-inglés respondió con el video del programa del periodista argentino de extrema derecha Santiago Cúneo que festejó con champagne el fallecimiento de la monarca.

Muchos se recurrieron a términos históricos para responder a Acquaviva Twitter / @gmviae

Tras ese mensaje, escribió entonces el cito mensaje de que los argentinos “usarían señales de humo” de no ser por el “Imperio británico” y ahí sí, los usuarios argentinos optaron por no dejarle pasar el comentario.

El meme de Pappo y su "buscate un laburo honesto" tampoco faltó para responder el mensaje de Acquaviva en Twitter Twitter / @gfarevalo

“¿Qué te pasa con los argentinos que estás tan pendiente? ¿Vos sabés que muchos argentinos no somos como vos pensás?”, le respondió, con paciencia, la usuaria Silvina Z, que fue tan solo una de las 366 personas que expresaron su opinión, mayormente crítica, contra el comentario de Acquaviva.

Mirtha Legrand con la camiseta de la Argentina, una imagen que se volvió clásica estos días y que también fue utilizada como respuesta al comentario de Acquaviva Twitter / @santi_v06

“Me entero que el Virreinato del rio de la Plata lo creó Inglaterra. No soy erudito de la historia pero, ¿qué tiene que ver Inglaterra con ayudar a Argentina, más allá de ser un socio comercial temporal? ¿Le debemos todo el desarrollo que tuvo Venezuela a USA porque compró el petróleo?”, le preguntó a su vez el usuario venezolano Javier Lira.

Y algo similar hizo otro tuitero, GMW, que le escribió a Acquaviva: “El problema es que hablás desde la ignorancia porque desconoces la historia Argentina y la inglesa. Y decir que los argentinos son la España de América es un orgullo”.

Algunos entendieron el mensaje de Acquaviva como motivado por una obsesión del tuitero con la Argentina Twitter 7 @juampivaldes

Otros tuiteros recurrieron directamente a los memes, con grandes dosis de acidez. “Si no fuera por Inglaterra, no existiría el mejor gol de la historia”, escribió, por caso, el usuario @abrileslopeor.

En el intercambio de Acquaviva con una usuaria, el venezolano señala respecto de su comentario crítico de los argentinos: "el anillo es para el que le quede" Twitter / SilvinaZ

Tampoco faltaron en las respuestas las imágenes de Diego Maradona, el General San Martín y otros personajes de la cultura popular argentina como Mirtha Legrand o Pappo, con actitudes que parecían ser respuestas, en todos los casos corrosivas, al mensaje del influencer venezolano.

De todos los comentarios que le hicieron, Acquaviva solo respondió uno, el de la mencionada @SilvinaZ, que le pidió que no generalizara su opinión respecto de los argentinos. Entonces, el influencer escribió: “En tal caso mis comentarios no son para ti, el anillo es para el que le quede. Mi opinión representa lo que yo creo es la postura de la mayoría de los argentinos, más no todos, como nunca nada en la vida será 100 por ciento de un lado ni del otro”, concluyó.