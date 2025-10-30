Receta para Halloween: las “arañas de chocolate” que los chicos aman

Se acerca el 31 de octubre y es una fecha más que especial para poner en trabajo la creatividad. Durante Halloween es probable que tus hijos quieran disfrazarse y aunque en la Argentina la costumbre de pedir caramelos en la calle no es tan popular, podés ambientar tu casa con ricos snacks dulces para disfrutar en familia. Aprendé cómo realizar las arañas espeluznantes en tan solo 15 minutos.

Ambientá Halloween para tus hijos con las arañas de chocolate (Fuente: Iamgen creada con ChatGpt)

Noche de Brujas temática: las arañas de chocolate que no podés evitar hacer

Ingredientes:

200 g de chocolate negro.

200 ml de crema de leche.

24 ojos de azúcar u hojuelas de chocolate blanco.

12 galletitas planas.

Paso a paso:

1 Montar la crema de chocolate

En una olla a fuego medio volcar la crema de leche y llevarla a punto de ebullición.

Retirar del fuego y agregar el chocolate en trozos.

Revolver con una cuchara de madera hasta que se funda.

Refrigerar durante 1 hora y 15 minutos.

2 Armado de las arañas

Retirar de la heladera y colocar la crema espesa en una manga.

Armar un copo de crema de chocolate sobre una galletita y luego hacer los pies con tiritas de la crema en los laterales

Por último, colocar dos ojos de azúcar o hojuelas de chocolate blanco por cada araña.

Arañas de chocolate para Halloween

Tiempo de preparación total: 1 hora y 30 minutos.

Tiempo de preparación de las arañas: 15 minutos.

Tips adicionales:

También podés armar arañas como trufas, al utilizar galletitas de chocolate ralladas y dulce de leche. Tardás menos tiempo y obtenés un resultado igual de rico.